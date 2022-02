Sport 112

Basket, vittoria dell'Invicta nel derby nisseno contro il Cusn Caltanissetta

La gara si è conclusa sempre con il controllo dei giocatori allenati dai Coach Spena e La Bua

Redazione

08 Febbraio 2022 20:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-vittoria-dellinvicta-nel-derby-nisseno-di-sabato-contro-il-cusn-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Dopo quasi due mesi di sosta del Campionato di serie D di basket, la squadra INVICTA 93CENTO è tornata a giocare nel derby nisseno contro il CUSN Caltanissetta: l’INVICTA è riuscita sin dall'inizio ad avere il controllo della gara, con una tripla in apertura del player Iacolino e grazie ad un'ottima prova difensiva testimoniata dalla solidità dei giocatori Talluto e Giarrusso e dalla costanza al rimbalzo da parte degli atleti Lombardo e Drago.

Altrettanto fondamentale in fase offensiva è stato l'apporto del player Angelo Cammalleri, tornato in campo dopo un decennio con la sontuosa eleganza di sempre, e del giovane giocatore Richiusa, che hanno piazzato una serie di triple permettendo all'INVICTA di chiudere il secondo quarto di gara con 24 lunghezze di distanza. Nel terzo quarto, la squadra CUSN Caltanissetta - padrone di casa per la circostanza - ha cercato di restare a contatto grazie ad un ispirato player Barbera, certamente il miglior marcatore avversario dell’INVICTA: tuttavia, sono rimasti vani i tentativi di rimonta.

La gara si è conclusa sempre con il controllo dei giocatori allenati dai Coach Spena e La Bua, con ottime prestazioni da parte degli under Amico, Petrotto, Bruno e Indorato, chiudendo con il risultato di 47-57 in favore dell’INVICTA 93CENTO, che ha convinto il pubblico presente con un bel mix di veterani e di giovani promesse in grado di far sperare i tifosi per un girone di ritorno di serie D assolutamente competitivo!



Dopo quasi due mesi di sosta del Campionato di serie D di basket, la squadra INVICTA 93CENTO è tornata a giocare nel derby nisseno contro il CUSN Caltanissetta: l'INVICTA è riuscita sin dall'inizio ad avere il controllo della gara, con una tripla in apertura del player Iacolino e grazie ad un'ottima prova difensiva testimoniata dalla solidità dei giocatori Talluto e Giarrusso e dalla costanza al rimbalzo da parte degli atleti Lombardo e Drago. Altrettanto fondamentale in fase offensiva è stato l'apporto del player Angelo Cammalleri, tornato in campo dopo un decennio con la sontuosa eleganza di sempre, e del giovane giocatore Richiusa, che hanno piazzato una serie di triple permettendo all'INVICTA di chiudere il secondo quarto di gara con 24 lunghezze di distanza. Nel terzo quarto, la squadra CUSN Caltanissetta - padrone di casa per la circostanza - ha cercato di restare a contatto grazie ad un ispirato player Barbera, certamente il miglior marcatore avversario dell'INVICTA: tuttavia, sono rimasti vani i tentativi di rimonta. La gara si è conclusa sempre con il controllo dei giocatori allenati dai Coach Spena e La Bua, con ottime prestazioni da parte degli under Amico, Petrotto, Bruno e Indorato, chiudendo con il risultato di 47-57 in favore dell'INVICTA 93CENTO, che ha convinto il pubblico presente con un bel mix di veterani e di giovani promesse in grado di far sperare i tifosi per un girone di ritorno di serie D assolutamente competitivo!

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare