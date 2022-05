Sport 99

Basket, vittoria dell'Invicta Caltanissetta sulla squadra di Milazzo

Il sogno diventa realtà e l'Invicta porta a casa una ambita, quanto prestigiosa e meritata vittoria

Redazione

30 Maggio 2022 10:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-vittoria-dellinvicta-caltanissetta-sulla-squadra-di-milazzo Copia Link Condividi Notizia

Impresa dell'Invicta CL che infligge la prima sconfitta stagionale agli svincolati Milazzo, campioni interregionali di Sicilia e Calabria. La squadra guidata da coach Spena ha disputato la partita perfetta imponendosi 84-79 su un Milazzo che veniva da 17 vittorie consecutive! Milazzo comincia forte e prova a scappare arrivando anche a +10 nel primo tempo portandosi sul 14-24, ma L'Invicta tiene botta restando compatta in difesa, grazie alle rotazioni di selvaggio, bruno e Dorato. A 4 minuti dalla fine del secondo quarto, brutta tegola per i padroni di casa che devono rinunciare al play talluto per 3 falli, ma la squadra non sbanda e con Amico/Petrotto in regia chiude a - 5 all intervallo lungo.

Importanti segnali di maturità che si concretizzano al rientro dagli spogliatoi, quando L'Invicta sale in cattedra trascinata da un La Bua sontuoso che con 7 punti di fila, 31 punti finali e una super difesa sul talento Scredi guida i nisseni al sorpasso sul 62-57 alla fine del terzo quarto. Ma la vera forza dell'Invicta è il gioco corale, frutto del grande lavoro di coach Spena che si esprime in campo con giocate dentro - fuori, extra pass e ribaltamenti veloci che portano a canestri di pregiata fattura di tutto la squadra: bombe da 3 di talluto e petrotto, canestri di forza di La bua e Saia, penetrazioni di Amico e La China e 4 giocatori in doppia cifra! Nell ultimo quarto, linvicta resiste all'assalto degli ospiti, e mantiene il controllo della gara con maggiore freschezza fisica e lucidità tattica, allungando anche a +9 sul 78-69, e chiudendo 84-79 senza mai consentire agli ospiti di poter riaprire la gara.

Il sogno diventa realtà e l'Invicta porta a casa una ambita, quanto prestigiosa e meritata vittoria!

Un grosso in bocca al lupo al Milazzo per lo spareggio contro Napoli per l'accesso alle fasi nazionali.

E anche all'Invicta per le prossime avvincenti 2 gare contro Viola Reggio Calabria, degno finale di un entusiasmante campionato U17 eccellenza.



Impresa dell'Invicta CL che infligge la prima sconfitta stagionale agli svincolati Milazzo, campioni interregionali di Sicilia e Calabria. La squadra guidata da coach Spena ha disputato la partita perfetta imponendosi 84-79 su un Milazzo che veniva da 17 vittorie consecutive! Milazzo comincia forte e prova a scappare arrivando anche a +10 nel primo tempo portandosi sul 14-24, ma L'Invicta tiene botta restando compatta in difesa, grazie alle rotazioni di selvaggio, bruno e Dorato. A 4 minuti dalla fine del secondo quarto, brutta tegola per i padroni di casa che devono rinunciare al play talluto per 3 falli, ma la squadra non sbanda e con Amico/Petrotto in regia chiude a - 5 all intervallo lungo. Importanti segnali di maturità che si concretizzano al rientro dagli spogliatoi, quando L'Invicta sale in cattedra trascinata da un La Bua sontuoso che con 7 punti di fila, 31 punti finali e una super difesa sul talento Scredi guida i nisseni al sorpasso sul 62-57 alla fine del terzo quarto. Ma la vera forza dell'Invicta è il gioco corale, frutto del grande lavoro di coach Spena che si esprime in campo con giocate dentro - fuori, extra pass e ribaltamenti veloci che portano a canestri di pregiata fattura di tutto la squadra: bombe da 3 di talluto e petrotto, canestri di forza di La bua e Saia, penetrazioni di Amico e La China e 4 giocatori in doppia cifra! Nell ultimo quarto, linvicta resiste all'assalto degli ospiti, e mantiene il controllo della gara con maggiore freschezza fisica e lucidità tattica, allungando anche a +9 sul 78-69, e chiudendo 84-79 senza mai consentire agli ospiti di poter riaprire la gara.

Il sogno diventa realtà e l'Invicta porta a casa una ambita, quanto prestigiosa e meritata vittoria! Un grosso in bocca al lupo al Milazzo per lo spareggio contro Napoli per l'accesso alle fasi nazionali.

E anche all'Invicta per le prossime avvincenti 2 gare contro Viola Reggio Calabria, degno finale di un entusiasmante campionato U17 eccellenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare