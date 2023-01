Sport 199

Basket serie D, l'Invicta vince contro la Virtus Trapani e porta a casa la settima vittoria consecutiva

I padroni di casa non mollano, ma il calo fisico di un ottimo Montalto e alcune super giocate di Giusti consentono alla squadra di coach Spena di portare a casa anche il terzo quarto

Redazione

16 Gennaio 2023 09:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-serie-d-linvicta-vince-contro-la-virtus-trapani-e-porta-a-casa-la-settima-vittoria-consecutiva Copia Link Condividi Notizia

L'Invicta soffre a Trapani contro una Virtus agguerrita che corre, fa canestro e lotta fino all'ultimo secondo senza mai mollare. La squadra di coach Genovese parte forte con i canestri di Peraino e Cardella tenendo testa alla capolista nissena chiudendo il primo quarto 24 pari. Coach Spena inserisce il lungo Lombardo al posto di un generoso Zarbo e da peso e centimetri al quintetto portando a casa rimbalzi e secondi tiri importanti.

I fratelli Talluto volano in contropiede e L'Invicta allunga a +8 all'intervallo lungo.

I padroni di casa non mollano, ma il calo fisico di un ottimo Montalto e alcune super giocate di Giusti consentono alla squadra di coach Spena di portare a casa anche il terzo quarto. La virtus prova ad accelerare ma Giarrusso mura gli avversari in difesa e si fa trovare sotto canestro con canestri importanti. Talluto Samuele resta lucido nonostante i 4 falli e Talluto Mattia buca la difesa in velocità chiudendo con 30 punti a referto! Nel finale La China si fa trovare pronto in difesa con 2 importanti recuperi. L'Invicta CL centra così la settima vittoria consecutiva, probabilmente la più sofferta insieme alla trasferta di Sant'Agata e resta a +4 sulla seconda dando una ulteriore prova di maturità. Complimenti alla Virtus TP che ha mostrato una evidente crescita rispetto all'andata e sarà sicuramente un avversario ostico per tutti nel girone di ritorno.

Invicta 97 punti

Talluto Mattia 30

Talluto Samuele 21

Giusti 19

Giarrusso 15

Lombardo 11

Zarbo 1

La China

Amato

La Bua

Palermo

Petrotto

Indorato

Coach Spena

Dirigente Giordano



L'Invicta soffre a Trapani contro una Virtus agguerrita che corre, fa canestro e lotta fino all'ultimo secondo senza mai mollare. La squadra di coach Genovese parte forte con i canestri di Peraino e Cardella tenendo testa alla capolista nissena chiudendo il primo quarto 24 pari. Coach Spena inserisce il lungo Lombardo al posto di un generoso Zarbo e da peso e centimetri al quintetto portando a casa rimbalzi e secondi tiri importanti.

I fratelli Talluto volano in contropiede e L'Invicta allunga a +8 all'intervallo lungo. I padroni di casa non mollano, ma il calo fisico di un ottimo Montalto e alcune super giocate di Giusti consentono alla squadra di coach Spena di portare a casa anche il terzo quarto. La virtus prova ad accelerare ma Giarrusso mura gli avversari in difesa e si fa trovare sotto canestro con canestri importanti. Talluto Samuele resta lucido nonostante i 4 falli e Talluto Mattia buca la difesa in velocità chiudendo con 30 punti a referto! Nel finale La China si fa trovare pronto in difesa con 2 importanti recuperi. L'Invicta CL centra così la settima vittoria consecutiva, probabilmente la più sofferta insieme alla trasferta di Sant'Agata e resta a +4 sulla seconda dando una ulteriore prova di maturità. Complimenti alla Virtus TP che ha mostrato una evidente crescita rispetto all'andata e sarà sicuramente un avversario ostico per tutti nel girone di ritorno. Invicta 97 punti

Talluto Mattia 30

Talluto Samuele 21

Giusti 19

Giarrusso 15

Lombardo 11

Zarbo 1 La China

Amato

La Bua

Palermo

Petrotto

Indorato

Coach Spena

Dirigente Giordano

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare