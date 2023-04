Sport 299

Basket serie D: l'ultimo atto sarà tra Sporting club Adrano e Invicta Caltanissetta

Hanno concluso entrambe dopo due gare il secondo turno dei play-off, dopo aver disputato una regular season da dominatrici

Redazione

Hanno concluso entrambe dopo due gare il secondo turno dei play-off, dopo aver disputato una regular season da dominatrici: Sporting Club Adrano Asd e Asd Invicta 93cento spareggeranno ora per il titolo di campionessa della Serie D. Si svolgerà uno spareggio anche per il terzo e quarto posto, tra Mens Sana Mascalucia e Capo Asd. Quando e dove Andata: domenica 16 aprile alle 16.45 alla Tensostruttura, in via A. Spampinato nella villa Comunale di Adrano (Catania). Ritorno: domenica 23 aprile alle 18.00 al PalaCannizzaro, in contrada Pian del Lago 2, a Caltanissetta. La gara d’andata sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Polisportiva Aquile Adrano”.

Le società Asd Invicta 93cento di Caltanissetta, fondata nel 1979 6 stagioni in Serie C regionale, 14 stagioni in Serie D (vinta nel 1999-’00). Sporting Club Adrano Asd, fondata nel 1982 2 stagioni in Serie C nazionale, 15 stagioni in Serie C regionale, 10 stagioni in Serie D (vinta nel 1999-’00 e 2017-’18).

Il cammino finora Adrano 1ª nel Girone A (12 vittorie, 2 sconfitte), 2-1 al 1º turno play-off su Siracusa Bk, 2-0 al 2º turno su Mascalucia. Invicta 1ª nel Girone B (12 vittorie), 2-0 al 1º turno play-off su Sant’Agata, 2-0 al 2º turno su Capo.

Le dichiarazioni Cristina Correnti, presidente FIP Sicilia: «È stato un campionato breve ma intenso, con squadre bene attrezzate. La finale andata e ritorno decreterà la prima classificata in assoluto in Serie D e la prima e la seconda verranno premiate in campo dal comitato regionale».

Federico Lo Faro, allenatore Sporting Club Adrano Asd: «Non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto, vincere non è mai semplice, in nessuna categoria, farlo con il gruppo storico di Adrano è oltremodo gratificante. Abbiamo giocato cinque gare di playoff complesse, iniziando il percorso con una sconfitta in casa, per cui subito in salita, abbiamo avuto la capacità di riprendere in mano la situazione e raggiungere l’obiettivo. Con Caltanissetta saranno due sfide dalla valenza relativa (vista la prossima riforma), che ovviamente andremo a giocarci con l’idea di divertirci e provare comunque a vincere. Vorrei fare un plauso alle avversarie, Siracusa e Mascalucia, per il basket espresso e per avere dato vita con noi a dei playoff degni di nota. In cinque gare di playoff di Serie D non c’è stato un solo posto libero in tribuna e questo è senza dubbio un grande piacere ed un grande successo».

Giuseppe Spena, allenatore Asd Invicta 93cento: «Siamo molto contenti di avere raggiunto questo risultato prestigioso con una squadra composta tutta da atleti locali. Ci stiamo allenando sempre e con continuità, per arrivare al meglio alla prossima partita, con l'obiettivo comune di migliorarci sempre di più!».



© Riproduzione riservata

