Basket serie C: l'Invicta espugna il campo del Cus Palermo e vola in vetta alla classifica

Quarta vittoria consecutiva per la squadra nissena, oggi iniziano i campionati under 17 e 19

Quarta vittoria consecutiva dell'invicta sul difficile campo del Cus Palermo per 79 a 72. Alla presenza di una cinquantina di tifosi nisseni in trasferta, la squadra di coach Spena ha vinto una partita studiata nei minimi dettagli con un finale al cardiopalma che ha visto Paride Giusti condurre la squadra alla vittoria con una grande prova di esperienza. Si è assistito ad un incontro vibrante fino all'ultimo minuto. Un immenso Railans Bogdan 32 punti per lui, insieme alla magistrale regia di Paride Giusti anche oggi determinante mette ordine e piazza i tiri liberi finali determinanti per la vittoria, 20 punti per lui.

Fondamentali le rotazioni e l'apporto dei fratelli Samuele e Mattia Talluto sempre bravi a farsi trovare pronti, come Milosavljevic, Lombardo e Giarrusso che contengono gli attacchi degli avversari e ripartendo in contropiede non mollando neanche un secondo. La vittoria di sabato colloca l'invicta Caltanissetta al primo posto del campionato di serie C, con grande gioia di una dirigenza che bene sta facendo dimostrando competenza ed entusiasmo. In casa Invicta si resta con i piedi per terra è l'unica dichiarazione che trapela dal coach e dalla dirigenza è: giochiamo ogni partita cercando di dare il massimo senza mai abbassare la guardia.

Adesso in città cresce ancor di più l'entusiasmo, gli oltre mille tifosi, che ormai gremiscono un pala cannizzaro ma visto così pieno, godranno di due partite consecutive in casa. La società annnuncia altre sorprese durante i due incontri casalinghi regalando momenti di gioia e di svago, oltre ad un basket di buon livello. Ma l'invicta non è solo la prima squadra, proprio oggi iniziano i campionati under 17 e under 19 che vedranno al palacannizzaro dalle ore 17,30 a seguire l'esordio delle due giovanili.

La società ha lavorato per allestite due squadre competitive che potranno dire la loro. Ricordiamo che il settore giovanile della società nissena ha già regalato lo scorso un altro titolo regionale vincendo il campionato under 17. Linvicta è l'unica realtà in città, che partecipa a tutti i campionati giovanili e che annovera un numero di atleti che fa ben sperare per una crescita dell'intero movimento cestistico nisseno grazie alla professionalità del suo staff. Vi aspettiamo già da oggi pomeriggio al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi.



