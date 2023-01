Sport 234

Basket, l'Invicta CL espugna il Cefalù e consolida il primo posto con 6 punti di vantaggio

Partita vibrante fra le prime 2 squadre del girone che onorano la loro classifica

Redazione

Campionato serie D Cefalù vs Invicta CL 63-74

Parziali 18-16

23-18 (41-34)

15-26 (56-60)

7- 14 (63-74)

L'Invicta espugna Cefalù e consolida il primo posto con 6 punti di vantaggio sulle seconde. Partita vibrante fra le prime 2 squadre del girone che onorano la loro classifica. I padroni di casa partono forte realizzando da dentro con il solito Perrone Alessandro e con veloci contropiedi, grazie all'intensa difesa.

Gli ospiti non trovano il ritmo in attacco, e soffono l'organizzazione ed il fisico del Cefalù, ma hanno il merito di restare lì, guidati da un Giusti versione veterano che si prende tiri impossibili e da Giarrusso in formato gladiatore. Coach Spena prova a cambiare il ritmo con le rotazioni di Zarbo e la bua, ma all'intervallo lungo, Cefalù è sopra di 7 e sembra avere il controllo della gara. Al rientro dagli spogliatoi, però la squadra di coach Spena cambia marcia con Lombardo che cattura tutti i rimbalzi, Talluto Samuele che ritrova la via del canestro e con Giusti insuperabile in difesa, prendendo pure uno sfondo che dà il segnale della sicurezza dell'Invicta, che capovolge il risultato chiudendo il terzo quarto sopra di 4 punti con un canestro sulla sirena di lombardo su palla recuperata di Giarrusso.

Gli ospiti si caricano, Talluto Mattia comincia a spingere, Talluto Samuele non sbaglia più un tiro e Giusti è ovunque e chiude con una Tripla doppia (18 punti, 12 assist e 10 rimbalzi per lui)! Il Cefalù paga la fatica e non trova più la via del canestro. L'Invicta controlla e porta a casa la nona vittoria consecutiva! Il primo posto nel girone non è più un sogno, ma è ora un traguardo! Grande soddisfazione per i ragazzi di coach Spena che oggi hanno dimostrato di aver acquisito anche una maturità mentale per giocare partite difficili.

Il campionato è ancora lungo e i play off sono sempre un'incognita, ma L'Invicta c'è e non è più una sorpresa! Si chiude con i complimenti reciproci fra le 2 squadre e con il giusto festeggiamento in pizzeria!!

Invicta CL 74punti

Talluto Samuele 21

Giusti Paride 18

Giarrusso 15

Lombardo 6

Zarbo 7

Talluto Mattia 7

La bua

Amato

La china

Petrotto

Palermo

Indorato

Coach Spena

Cefalù 63 punti

Pirrone A 28

Asciutto 10

Battaglia 8

Gallo 6

Pirrone V 5

Di mauro 4

Terrasi M. 2

Gulotta

Castiglia

Coach Giambelluca



