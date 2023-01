Sport 163

Basket, il Cusn Caltanissetta si aggudica il derby contro i cugini gelesi

Il roster nisseno, guidato dal capitano Davide Barbera si aggiudica 3 parziali su 4

Redazione

18 Gennaio 2023 08:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-il-cusn-caltanissetta-si-aggudica-il-derby-contro-i-cugini-gelesi Copia Link Condividi Notizia

La squadra di basket del CUSN Caltanissetta si aggiudica il derby contro i cugini gelesi con il risultato finale di 65-50, aggiudicandosi il secondo posto in classifica nel campionato di promozione della Federazione Italiana di Pallacanestro.

Il roster nisseno, guidato dal capitano Davide Barbera (14 punti per lui e miglior giocatore della partita), si aggiudica 3 parziali su 4, mandando a tabellino tutti e 12 i componenti della squadra. La vittoria è stata più che mai di squadra, in particolare in difesa, dove i ragazzi nisseni sono stati in grado di aiutarsi nel contenere gli attacchi dei gelesi, fisicamente molto più forti. Questo a conferma del fatto che quando si gioca di squadra si possono compiere le migliori imprese.

Vi aspettiamo domenica 29 gennaio al Palacannizzaro alle 18 per la sfida diretta per il primo posto contro Ragusa.

Tabellino:

Armatore M. 4

Barbera D. 14

Gallina A. 2

Giannavola G. 2

Iachetta F. 10

Iacolino F. 5

Lacagnina C. 7

Mazzurco B. 2

Messina C. 7

Minore A. 2

Paruzzo M. 2

Turturici A. 8

Parziali:

17-10

16-13

18-13

14-14



La squadra di basket del CUSN Caltanissetta si aggiudica il derby contro i cugini gelesi con il risultato finale di 65-50, aggiudicandosi il secondo posto in classifica nel campionato di promozione della Federazione Italiana di Pallacanestro.

Il roster nisseno, guidato dal capitano Davide Barbera (14 punti per lui e miglior giocatore della partita), si aggiudica 3 parziali su 4, mandando a tabellino tutti e 12 i componenti della squadra. La vittoria è stata più che mai di squadra, in particolare in difesa, dove i ragazzi nisseni sono stati in grado di aiutarsi nel contenere gli attacchi dei gelesi, fisicamente molto più forti. Questo a conferma del fatto che quando si gioca di squadra si possono compiere le migliori imprese.

Vi aspettiamo domenica 29 gennaio al Palacannizzaro alle 18 per la sfida diretta per il primo posto contro Ragusa. Tabellino:

Armatore M. 4

Barbera D. 14

Gallina A. 2

Giannavola G. 2

Iachetta F. 10

Iacolino F. 5

Lacagnina C. 7

Mazzurco B. 2

Messina C. 7

Minore A. 2

Paruzzo M. 2

Turturici A. 8 Parziali:

17-10

16-13

18-13

14-14

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare