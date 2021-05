Sport 221

Basket, il Centro Ortopedico Aliotta ha eseguito lo screening baropodometrico per le atlete della Nazionale Femminile Italiana

"Si tratta di un esame - spiega il CEO Emanuele Aliotta - che esamina le pressioni del piede sia in fase dinamica che statica"

29 Maggio 2021 09:54

“Orgogliosi e fieri di aver dato il nostro supporto Professionale alla Nazionale Femminile Italiana Senior di Basket” così esordisce il dott. Emanuele Aliotta - CEO del Centro Ortopedico Aliotta Srl – che con attrezzature e macchinari all’avanguardia e la competenza acquisita in questi anni di intenso lavoro e ricerca, ha eseguito uno screening Baropodometrico a tutte le atlete della Nazionale italiana in preparazione atletica per la prossima loro partecipazione agli Europei. A cosa serve l'esame baropodometrico? “Esamina le pressioni del piede sia in fase dinamica che statica, controlla le oscillazioni corporee, analizza il passo, verifica le simmetrie corporee e consente di realizzare un plantare più accurato”.

“L'obiettivo di questo importante progetto di collaborazione con la Nazionale Femminile Italiana Basket - afferma Aliotta – nasce già nel 2019 allorquando venni chiamato per eseguire uno screening Baropodometrico completo alla Nazionale Femminile Italiana Junior di Basket. L’intento – perfettamente conseguito - era quello di studiare soluzioni su misura che consentissero il miglioramento delle prestazioni delle atlete e – soprattutto - la qualità della loro vita sportiva. Infatti, lo sviluppo costante di nuovi materiali e lo studio delle tecniche di lavorazione, ha consentito di ottenere plantari sempre più performanti ed anatomicamente compatibili.

“Aver visto le atlete straordinariamente appagate, grazie alle accurate valutazioni piede/postura, è stato per noi motivo di grande soddisfazione” Ma questi sono solo alcuni esempi dei tanti progetti di sviluppo, ricerca e collaborazione, avviati dal Dott. Emanuele Aliotta – CEO e mentore del Centro Ortopedico Aliotta. Ad oggi la sua carriera professionale vanta collaborazioni di altissimo prestigio, che lo vedono in prima linea come partner tecnologico e scientifico in progetti internazionali. Solo per citarne alcuni:

• “Mano Bionica” in collaborazione con l’Università di Malta – Facoltà di Ingegneria

• “100 protesi per la Libia” – progetto riconosciuto dal Ministero della Salute Italiana e l’Ambasciata Italiana a Tripoli e la Cooperazione Italiana, per la realizzazione di protesi per amputati bellici, con particolare riguardo ai tanti bambini mutilati nel corso della guerra civile in nord Africa;

• “Connessioni Made in Italy" un ponte tra le Scuole e le Imprese del territorio Italiano – in collaborazione con LUISS Business School – SNAM – CONFINDUSTRIA

• Basket School asd – Velo Club asd – Pegasus Volley asd – studio e ricerca scientifica per un costante miglioramento delle prestazioni degli atleti.

ll Centro Ortopedico Aliotta Srl - Officina Ortopedica convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e INAIL – viene fondata a Gela nel 2009 dal dott. Emanuele Aliotta, Tecnico Ortopedico Laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Master Specialistico presso la prestigiosa Università di Lubljana in protesista e ortotista …molto di Più di un Centro Ortopedico

Dalla sede centrale di Gela (CL), ove insistono anche le Officine di Produzione, le officine di riparazione e manutenzione ausili mobili, nonchè la logistica e distribuzione, vengono coordinate le attività delle altre filiali di Malta - Niscemi (CL) - Caltagirone (CT) - Caltanissetta (CL) - Canicattì (AG) e Vittoria (RG) “Investire al Sud ed esportare eccellenze nel mondo, è sempre stato il mio punto di partenza – afferma il Dott. Emanuele Aliotta. In Italia si continua a pensare che solo al nord ci sono le eccellenze…io sono invece fortemente convinto che il Sud sia caratterizzato da intelligenze superiori, perché maggiormente abituati alla competizione. Per questo…e non solo…abbiamo deciso di investire tutto in Sicilia e da qui far partire un progetto internazionale.”

Da oltre un decennio, il Centro Ortopedico Aliotta persegue la propria MISSION: “professionalità, impegno e passione, mantenendo sempre un approccio sensibile e umano alla risoluzione delle problematiche posturali e di deambulazione per migliorare in modo determinante la qualità di vita dei pazienti/utenti, per consentire il raggiungimento della massima loro indipendenza ed autonomia di movimento.”

Il CEO Emanuele Aliotta: “ci premuriamo di seguire al meglio i pazienti mediante un’assistenza in tempo reale e un monitoraggio continuo, anche dopo la consegna dei dispositivi medici, cercando di sviluppare una moderna concezione dell’ORTOPEDIA attraverso continui investimenti sulla ricerca e la formazione del personale altamente qualificato”. Il Centro Ortopedico Aliotta Srl, oggi vanta un team di Tecnici Ortopedici Specialisti e Tecnici riparatori/assemblatori, con competenze ultra decennali nel settore della protesica ed attrezzature e macchinari 4.0. Grazie al successo ottenuto in questi anni dei centri ortopedici, nel 2018 nasce il sistema franchising con brand denominato “Orthopaedic.Lab by Aliotta” per l’espansione in Italia e all’estero. Per il Dott. Emanuele Aliotta il "Successo non è solo ciò che si realizza nella propria vita, ma anche ciò che riesci a ispirare nella vita degli altri"



