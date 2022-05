Sport 109

Basket, i ragazzi della Airam Caltanissetta conquistano due vittorie fuori casa contro le squadre gelesi

Grazie a questi successi la compagine nissena ha chiuso il campionato imbattuta distanziando di 6 lunghezze l’altra formazione nissena dell’Invicta 93100 classificatasi al 2 posto

Redazione

Bella prestazione da parte dei ragazzi del Centro Minibasket AIRAM di Caltanissetta che nel campionato esordienti interprovinciale Caltanissetta - Enna hanno conquistato due belle vittorie una fuori casa contro l’Ideal Gela ed una in casa contro il Minibasket School Gela, grazie a questi successi la compagine nissena ha chiuso il campionato imbattuta distanziando di 6 lunghezze l’altra formazione nissena dell’Invicta 93100 classificatasi al 2 posto. Nel primo incontro giocato in trasferta al PalaItis di Gela contro l’Ideal Gela, l’Airam ha controllato la gara sin dai primi minuti di gioco , il divario tecnico tra le due formazioni ha fatto la differenza e sebbene i gelesi fossero fisicamente più prestanti, i veloci attacchi dei nisseni hanno annichilito la difesa avversaria, i ragazzi cari a Coach Emilio Galiano hanno mostrato le loro qualità sia in fase difensiva che offensiva, concedendo pochi spazi e tiri difficili agli avversari, mentre grazie a veloci ribaltamenti di fronte i nisseni trovavano ripetutamente la via del canestro, cosi riuscivano a vincere 4 dei sei mini tempi e pareggiarne 2 il risultato finale era 16 a 8 per i nisseni.

Storia diversa l’incontro in casa contro il Minibasket School Gela, formazione ostica che sul campo del Liceo Scientifico “ A. Volta” di Caltanissetta , ha venduto cara la pelle con una gara combattuta e molto fisica in cui la squadra nissena si è imposta per 34 a 28, sempre avanti fin dalle prime fasi di gioco, i cestisti nisseni sono stati bravi a non consentire agli avversari di recuperare ma anzi hanno aumentato l’intensità e sono riusciti ad allungare il parziale di vantaggio per poi mantenerlo e conquistare una bella vittoria . A fine partita “Coach Emilio Galiano ha sottolineato la bella prova della squadra, questa volta i ragazzi nei momenti decisivi dell’incontro non mi hanno deluso, anzi hanno uscito fuori tanta grinta, e nell’ultimo mini tempo hanno difeso alla grande. Nonostante la stanchezza hanno mantenuto lucidità e mentre gli avversari nel finale sono calati la nostra squadra è cresciuta prendendo in mano le sorti dell’incontro ”.

Adesso l’Airam si prepara per le finali regionali che si svolgeranno il 18 e 19 giugno a Trapani, in cui si incontreranno le formazioni vincitrici di tutte le fasi provinciali, una bella festa dello sport a cui parteciperanno circa un centinaio di bambini. Lo staff dei dirigenti formato dai coaches “Spud” Vincenzo Di Benedetto , Gianluca Rizza “DJ Extralarge” e da Emilio Galiano, felici per il trionfo finale hanno colto l’occasione per ringraziare tutti i genitori dei ragazzi che sono stati determinanti per successo finale, non facendo mancare mai un supporto ed un caloroso tifo determinante per la crescita di questo gruppo.



