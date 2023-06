Sport 230

Basket, i piccoli cestisti della Airam Caltanissetta si distinguono alla Jamboree Regionale Esordienti

Non è passata inosservata la buona prestazione degli Esordienti dell'Airam Caltanissetta, guidati dal coach Emilio Galiano

Redazione

Si è svolto a Ragusa, dal 16 al 18 giugno, il Jamboree Regionale Esordienti, manifestazione di minibasket, la cui organizzazione è stata coordinata dal Comitato Regionale FIP Sicilia con la partecipazione delle migliori 16 squadre siciliane, alla competizione sono stati ammessi i bambini nati nel 2011 e nel 2012. Le 16 squadre partecipanti erano le migliori 2 di otto Province della Sicilia (la Provincia di Enna ha rinunciato) e sono state divise in 2 gruppi di 8 squadre ciascuno. Il regolamento del Jamboree dell'anno 2023 ha previsto che le vincitrici della manifestazione fossero le 8 squadre appartenenti al gruppo che avesse totalizzato più punti, ossia più vittorie.

Le 8 squadre che si sono aggiudicate il Jamboree Regionale della Regione Sicilia di minibasket sono state le seguenti: Airam Caltanissetta, Balarm Palermo, Basket Giarre, Basket Ribera, Basket Siracusa, Juka Comiso, Svincolati Milazzo, Virtus Trapani. Non è passata inosservata la buona prestazione degli Esordienti dell'Airam Caltanissetta, guidati dal coach Emilio Galiano, che hanno contribuito alla vittoria delle 8 squadre vincitrici del Jamboree Regionale battendo l'Happy Flower Palermo e pareggiando con il Basket Erice. Giustificata, pertanto, è stata la grande gioia dei giovani Esordienti dell'Airam e del loro capitano Riccardo Lattuca.

Alla fine della bella avventura cestistica la comitiva nissena dopo il solito tuffo in piscina a concluso la giornata con la visita di Ragusa Ibla un posto magico ed indimenticabile come del resto è stata anche l’esperienza dei ragazzi dell’Airam.



