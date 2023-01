Sport 294

Basket, doppia vittoria per l'Airam Caltanissetta: Under13 e Esordienti si impongono sugli avversari

Le due squadre sono guidate dai coach Vincenzo Di Benedetto e Emilio Galiano

Redazione

Inizia nel migliore dei modi il weekend per gli U13 dell’ASD AIRAM Basket Caltanissetta guidati da Coach Vincenzo Di Benedetto che venerdì 20 gennaio al Palacannizzaro hanno affrontato la formazione del Mini Basket School di Gela. La squadra nissena guidata dall’ottima regia di Alessandro Licata e del capitano Francesco Nicosia si è imposta sugli avversari con un parziale di 54 a 9 . Buona la prova dei ragazzi di coach Di Benedetto che con le solite rotazioni ha consentito a tutti i ragazzi di scendere in campo, ed ora sta preparando la trasferta contro la forte squadra della Fortitudo AG, formazione giovanile della squadra che milita in serie A.

Sabato 21 sempre al Palacannizzaro altra vittoria per la formazione degli esordienti dell’Airam che vincendo abbastanza agevolmente contro la squadra B dell’Invicta per 18 a 6, adesso è al comando della classifica. Coach Emilio Galiano, a fine gara era contento per la vittoria ma preoccupato per i tanti errori su facili conclusioni e le tante disattenzioni in difesa. Adesso l’obiettivo da perseguire è di far crescere un gruppo che da poco si è costituito, in questo campionato è fondamentale avere un roster competitivo in quanto tutti i 12 giocatori devono obbligatoriamente giocare tre tempi su sei. La prossima gara che si svolgerà sabato prossimo al Palacannizzaro sarà un test importante per valutare la condizione dei ragazzi dell’Airam. Foto da Sx: Natale Virgilio, Di Bartolo Matteo, Bocchino Giulio, Lattuca Riccardo, Spagnolo Gabriele, Messina Andrea, Spalanca Alessandro, Muni Riccardo, Calà Gabriele, Asaro Andrea, Fasciana Giuliano, Muni Riccardo, Paralino Michele, Ginevra Paolo, Galiano Emilio (Coach)



