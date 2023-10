Basket, domenica 29 ottobre il Cusn Caltanissetta scende in campo per la sua prima partita in promozione

Sport 395

Basket, domenica 29 ottobre il Cusn Caltanissetta scende in campo per la sua prima partita in promozione

La stagione si apre con una sfida impegnativa in trasferta a Ragusa con i campioni in carica

Redazione

27 Ottobre 2023 09:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-domenica-29-ottobre-il-cusn-caltanissetta-scende-in-campo-per-la-sua-prima-partita-in-promozione Copia Link Condividi Notizia

“L'attesa è finalmente giunta al termine: il CUSN Basket Caltanissetta è pronto a scendere in campo per la sua prima partita di campionato nella categoria promozione. Dopo una stagione eccezionale che li ha visti qualificarsi al secondo posto, la squadra si è rinforzata ulteriormente, puntando con determinazione al traguardo del titolo. Il coach Fabio Iacolino ha lavorato instancabilmente durante l'off-season, perfezionando le tattiche e potenziando l'organico con l'aggiunta di giocatori locali di consolidata esperienza e bravura. Questi nuovi arrivi, uniti ai veterani del CUSN, promettono di creare un mix esplosivo sul campo, capace di affrontare qualsiasi avversario con grinta e talento.

La stagione si apre con una sfida impegnativa in trasferta, domenica 29 Ottobre a Ragusa. La squadra di casa, i campioni in carica, si dimostrerà un avversario formidabile, ma il CUSN Basket Caltanissetta è più che mai determinato a mettere in campo la sua migliore performance. Sotto la guida del preparatore fisico Alessandro La Malfa, i giocatori del CUSN hanno svolto una preparazione fisica intensiva, che li ha portati a raggiungere picchi di forma impressionanti. Sono pronti a sfidare qualsiasi avversità e a lottare per la vittoria.

Questi i convocati - Calogero Michael Messina, Angelo Cammalleri, Marco Spano, Armando Turturici, Claudio Lacagnina, Federico Nicosia, Giuseppe Grosso, Fabio Iacolino, Gabriele Giacalone, Benedetto Mazzurco, Francesco Iachetta, Salvatore Fria- All. Fabio Iacolino. Gli appassionati di basket possono attendersi una stagione ricca di emozioni e partite spettacolari, grazie alla dedizione e alla determinazione del CUSN Basket Caltanissetta.”



"L'attesa è finalmente giunta al termine: il CUSN Basket Caltanissetta è pronto a scendere in campo per la sua prima partita di campionato nella categoria promozione. Dopo una stagione eccezionale che li ha visti qualificarsi al secondo posto, la squadra si è rinforzata ulteriormente, puntando con determinazione al traguardo del titolo. Il coach Fabio Iacolino ha lavorato instancabilmente durante l'off-season, perfezionando le tattiche e potenziando l'organico con l'aggiunta di giocatori locali di consolidata esperienza e bravura. Questi nuovi arrivi, uniti ai veterani del CUSN, promettono di creare un mix esplosivo sul campo, capace di affrontare qualsiasi avversario con grinta e talento. La stagione si apre con una sfida impegnativa in trasferta, domenica 29 Ottobre a Ragusa. La squadra di casa, i campioni in carica, si dimostrerà un avversario formidabile, ma il CUSN Basket Caltanissetta è più che mai determinato a mettere in campo la sua migliore performance. Sotto la guida del preparatore fisico Alessandro La Malfa, i giocatori del CUSN hanno svolto una preparazione fisica intensiva, che li ha portati a raggiungere picchi di forma impressionanti. Sono pronti a sfidare qualsiasi avversità e a lottare per la vittoria. Questi i convocati - Calogero Michael Messina, Angelo Cammalleri, Marco Spano, Armando Turturici, Claudio Lacagnina, Federico Nicosia, Giuseppe Grosso, Fabio Iacolino, Gabriele Giacalone, Benedetto Mazzurco, Francesco Iachetta, Salvatore Fria- All. Fabio Iacolino. Gli appassionati di basket possono attendersi una stagione ricca di emozioni e partite spettacolari, grazie alla dedizione e alla determinazione del CUSN Basket Caltanissetta."

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare