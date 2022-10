Sport 90

Basket, Coppa Sicilia: quadrangolare femminile al PalaCannizzaro di Caltanissetta

L'appuntamento è per domenica 16 ottobre alle 14 nell'impianto sportivo nisseno

Redazione

Si disputerà domenica 16 ottobre il quadrangolare di Coppa Sicilia femminile. L’iscrizione alla competizione era aperta alle società partecipanti alla Serie B regionale e in quattro hanno aderito: il San Matteo Messina, l’Unime Messina, la Stella Basket Palermo e la Rainbow Viagrande. Alle 14 San Matteo e Rainbow scenderanno sul parquet del PalaCannizzaro di Caltanissetta, alle 16 Unime e Stella; alle 18 si disputerà la finale 3º/4º posto, poi salto a due della finalissima, alle 20.

«Sono molto contenta della prima edizione di Coppa Sicilia femminile precampionato – afferma la presidente Cristina Correnti –. L’attività femminile deve avere il giusto risalto e dobbiamo porre la giusta attenzione al movimento rosa. Anche in quest’ottica, abbiamo deciso di organizzare l’Opening Day della Serie B/F. Ringrazio il delegato FIP Caltanissetta, Emilio Galiano, il Comune di Caltanissetta e il consigliere regionale Francesco Cavallo per l’impegno e lo sforzo organizzativo». Il prossimo appuntamento è dunque l’Opening Day, giornata inaugurale del campionato: quattro partite al PalaNebiolo di Messina che si disputeranno il 5 novembre. Il calendario prevede alle 14 Katane Basket – Giuseppe Rescifina Messina, alle 16 I Have a Team Ragusa – Gonzaga Basket Palermo, alle 18 Stella Basket Palermo – Rainbow Viagrande, alle 20 Unime – San Matteo Messina.



