Basket Caltanissetta, l'Invicta si qualifica alle regionali U17 silver e al jamboree esordienti

Con questo risultato, la squadra guidata da coach Spena chiude al primo posto il proprio girone davanti a Siracusa e stacca il biglietto per le final four

Redazione

L'Invicta si qualifica alle finali regionali U17 silver e al jamboree esordienti. Dopo la vittoria nel campionato regionale di serie D ottenuta domenica scorsa contro Adrano, L'Invicta continua a volare in alto e raggiunge altri 2 importanti traguardi regionali a livello giovanile. Nel campionato U17, L'Invicta si impone a comiso, nonostante le assenze di Girone e Giordano e l'infortunio del cannoniere La China, ma è trascinata dalla regia di La Bua (35 punti per lui) e dal guerriero Palermo (20 stoppate giocando con un braccio dolorante), oltre alle ottime prestazioni di capitan Selvaggio, manzone e iachetta finalmente meritatamente protagonisti.

Con questo risultato, la squadra guidata da coach Spena chiude al primo posto il proprio girone davanti a Siracusa e stacca il biglietto per le final four che si terranno a San Filippo del Mela 13 e 14 maggio. Nel campionato esordienti, L'Invicta supera il canguro Gela e chiude al secondo posto il girone provinciale Caltanissetta - Gela, dietro Airam CL e si qualifica per il trofeo Jamboree, ossia le finali regionali di categoria che si disputeranno a Ragusa 16-17-18 giugno. Un importante traguardo per la squadra guidata da coach Luca Mulè che ha potuto gioire del percorso di crescita dei suoi ragazzi.

Questa la formazione completa (foto):

Ciulla cristiano

Maniscalco Gabriele

Nicoletti Alfredo

Cumbo Karol

Alu Edoardo

Avanzato Francesco

Mardi Raien

Pisella manuel

Bonelli Mattia

Sciabbarrasi Riccardo

Intilla Nicolò

Iraci Benny

Faraci Giovanni

Pastorello Giuseppe

Russo Daniele

Gargini Ludovico

Istruttore Mulè

Dirigente La Bua



