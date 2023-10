Sport 309

Basket, buona la prima del Cusn Caltanissetta al campionato regionale di promozione

La squadra, guidata da coach Fabio Iacolino, riesce a compiere l'impresa nonostante alcune pesanti assenze

Redazione

“Buona la prima” per il Cusn Basket Caltanissetta, nel campionato regionale DR 2 (promozione regionale). Esordio vincente per la formazione nissena in trasferta a Ragusa contro la squadra detentrice del titolo del campionato di promozione dello scorso anno l’Olimpia Domenico Savio. Il punteggio finale è di 63-59 per il CUSN. La squadra, guidata da coach Fabio Iacolino, riesce a compiere l'impresa nonostante alcune pesanti assenze. Una partita avvincente e combattuta per tutti i 4 quarti giocata con tanta grinta e voglia di vincere.

I nisseni partono con un quintetto d’esperienza dei veterani, Lacagnina sontuoso per 30 minuti in attacco ed in difesa, un elettrico Messina, con Cammalleri all around utilissimo come esterno e come interno, con il rientro del giovane Giacalone, ritrovato dopo l’assenza di un anno ed un inossidabile Iacolino nella doppia veste di giocatore/allenatore. Per i nisseni da segnalare l'esordio del giovane playmaker Marco Spanò che ha mostrato carattere e maturità in campo, scatenando persino gli applausi del pubblico ragusano e di Giuseppe Grosso grintoso in difesa su ogni pallone, e infine la tecnica e la saggezza di Armando Turturici che riesce a spezzare la rimonta ragusana con due triple consecutive nell’ultimo quarto; fondamentale ed indispensabile il contributo di Mazzurco Fria e Iachetta.

Il Cusn inizia bene il suo cammino e pensa già alla prossima partita di domenica a Canicattì. Sarà un campionato molto combattuto ed equilibrato e il Cusn Caltanissetta del presidente Aurelio Armatore, vuole decisamente essere protagonista, con tanta umiltà e sacrificio.



