Basket, attesa a Caltanissetta per l'Invicta: in campo per l'ultima giornata del girone di andata

La squadra, allenata da Giuseppe Spena e da Ignazio La Bua scenderà in campo al PalaCannizzaro

Si terrà nel prossimo week-end l’ultima giornata del girone d’andata della Serie D di basket per la squadra nissena INVICTA 93CENTO allenata dal coach Giuseppe Spena e dal coach Ignazio La Bua: le precedenti due partite hanno rappresentato per la squadra nissena due occasioni sprecate, con altrettante sconfitte fuori casa contro il Cefalù e in casa contro l’Aci Bonaccorsi.

La partita contro il Cefalù - nonostante la buona prestazione del player Drago a rimbalzo, l’intensità difensiva del giovane La Bua, i recuperi del giocatore Talluto ed i venti punti segnati dall’infallibile giocatore esperto Sanicola – si è conclusa con un punteggio di 80/67 in favore della squadra della provincia palermitana, complici anche le uscite per fallo di Capitan Zarbo e del giocatore Giarrusso.

Al Palacannizzaro di Caltanissetta, sabato scorso, la partita contro l’Aci Bonaccorsi si è conclusa con il punteggio favorevole di 67/56 per la squadra della provincia catanese; i padroni di casa hanno avviato il match da favoriti grazie ai virtuosi contropiedi di Capitan Zarbo, la lucidità iniziale del player Giarrusso e la prestazione del giocatore La Bua.

A metà del secondo quarto, purtroppo, grazie alla caparbietà dei ragazzi dell’Aci Bonaccacorsi, il risultato si è ribaltato nonostante l’eccellente prestazione del player Talluto, miglior realizzatore dei nisseni che - grazie ai quindici punti segnati – ha avvicinato il risultato dell’INVICTA a quello ottenuto dalla squadra ospite, scontando alla fine del match una scarsa concentrazione difensiva e qualche palla persa di troppo.

L’ASD INVICTA 93CENTO è tornata ad impegnarsi con grande intensità in palestra per recuperare gli ultimi due risultati deludenti di campionato, in attesa della partita di domenica prossima che si terrà fuori casa contro il PATTI Basket.



