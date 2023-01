Basket, al Palacannizzaro grande attesta per il derby tra Cusn Caltanissetta e la Polisportiva Nuova Città di Gela



L'allenatore del CUSN, Coach Turturici, così commenta: "sarà una partita avvincente ed equilibrata, all'insegna del rispetto reciproco"

Redazione

Grande attesa per il derby del campionato di pallacanestro, serie promozione, tra il CUSN Caltanissetta del prof Aurelio Armatore e la Pol. Nuova Città di Gela, atteso per questa domenica, giorno 15 gennaio, alle ore 18:00 al Palacannizzaro. La squadra nissena e quella gelese, guidata dall'amico Francesco Cavallo, si contendono il secondo posto in classifica. L'allenatore del CUSN, Coach Turturici, così commenta: "sarà una partita avvincente ed equilibrata, all'insegna del rispetto reciproco. La rivalità sportiva tra Gela e Caltanissetta è ormai "leggendaria" e gli atleti di ambo le parti aspettano sempre con una straordinaria adrenalina e voglia di vincere l'arrivo della partita. Speriamo quindi di regalare agli spettatori emozioni forti tra le mura amiche del Palacannizzaro. Vi aspettiamo!"

Roster CUSN

Claudio Lacagnina

Calogero Messina

Davide Barbera (Capitano)

Fabio Iacolino

Mario Paruzzo

Alessandro Minore

Francesco Iachetta

Benedetto Mazzurco

Giuseppe Giannavola

Marcello Armatore

Antonio Gallina

Armando Turturici

Dirigente accompagnatore: Paolo Frangiamore



