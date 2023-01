Sport 236

Basket, a Caltanissetta l'Invicta si impone nel derby contro l'Airam

L'Invicta si è imposta con 59 punti contro i 30 della squadra avversaria

Redazione

15 Gennaio 2023 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/basket-a-caltanissetta-linvicta-si-impone-del-derby-contro-lairam Copia Link Condividi Notizia

Campionato U13 Airam vs Invicta 30-59. L'Invicta si impone nel derby contro l'airam. La squadra guidata dal duo Sanicola-Mulè si riscatta dopo le prime due gare opache con una prestazione maiuscola. L'Invicta parte subito forte con una eccellente attenzione difensiva che limita l'airam a 2 punti nel primo quarto. L'Invicta allunga a +20 grazie ad una lucida regia di Tosatti ed ai canestri di Sanicola. Nel secondo tempo l'invicta controlla una gara con ampie rotazioni, dove Progno, Giusto e compagni dicono la loro e portano a casa una rotonda vittoria che dà sicuramente morale in vista dei prossimi impegni. Risultato finale che vede l'invicta vincente per 30-59

Formazione INVICTA

- Sanicola Giorgio

- Giusto Emmanuel

- Progno Mattia k

- Tosatti Lorenzo

- Mancuso Luca

- Pilato Gabriele

- Fiorino Vincenzo

- cumbo Nicolò

- Giannavola Michele

- Maniscalco Gabriele

- Nicoletti alfredo

- intilla Nicolò

A disposizione

Orlando Federica

Cumbo Karol

Ciulla cristiano

Spagnolo Lorenzo

Faraci Giovanni



Campionato U13 Airam vs Invicta 30-59. L'Invicta si impone nel derby contro l'airam. La squadra guidata dal duo Sanicola-Mulè si riscatta dopo le prime due gare opache con una prestazione maiuscola. L'Invicta parte subito forte con una eccellente attenzione difensiva che limita l'airam a 2 punti nel primo quarto. L'Invicta allunga a +20 grazie ad una lucida regia di Tosatti ed ai canestri di Sanicola. Nel secondo tempo l'invicta controlla una gara con ampie rotazioni, dove Progno, Giusto e compagni dicono la loro e portano a casa una rotonda vittoria che dà sicuramente morale in vista dei prossimi impegni. Risultato finale che vede l'invicta vincente per 30-59 Formazione INVICTA

- Sanicola Giorgio

- Giusto Emmanuel

- Progno Mattia k

- Tosatti Lorenzo

- Mancuso Luca

- Pilato Gabriele

- Fiorino Vincenzo

- cumbo Nicolò

- Giannavola Michele

- Maniscalco Gabriele

- Nicoletti alfredo

- intilla Nicolò A disposizione

Orlando Federica

Cumbo Karol

Ciulla cristiano

Spagnolo Lorenzo

Faraci Giovanni

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare