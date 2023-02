Cronaca 265

Barbagianni ferito tra i binari della stazione, salvato dalla polizia

Il rapace è stato riposto in una scatola e successivamente affidato al distaccamento del corpo forestale di Catania

Redazione

14 Febbraio 2023 10:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/barbagianni-ferito-tra-i-binari-della-stazione-salvato-dalla-polizia Copia Link Condividi Notizia

Un barbagianni ferito rischia di essere travolto da un treno, salvato provvidenzialmente dalla polizia. E’ successo nel Catanese dove gli agenti avevano notato le difficoltà del volatile nel movimento. Praticamente stava percorrendo con estrema lentezza i binari, rischiando di essere travolto da un convoglio in transito. La polizia ferroviaria di Catania è intervenuta nel corso dei servizi di controllo in ambito ferroviario. Così, dopo aver posto in essere tutte le dovute precauzioni per inoltrarsi sulla linea ferroviaria, gli agenti hanno raggiunto il volatile. Il rapace è stato riposto in una scatola e successivamente affidato al distaccamento del corpo forestale di Catania. Qui i sanitari effettueranno le necessarie cure veterinarie per l’eventuale reinserimento del barbagianni nell’habitat naturale.



Un barbagianni ferito rischia di essere travolto da un treno, salvato provvidenzialmente dalla polizia. E' successo nel Catanese dove gli agenti avevano notato le difficoltà del volatile nel movimento. Praticamente stava percorrendo con estrema lentezza i binari, rischiando di essere travolto da un convoglio in transito. La polizia ferroviaria di Catania è intervenuta nel corso dei servizi di controllo in ambito ferroviario. Così, dopo aver posto in essere tutte le dovute precauzioni per inoltrarsi sulla linea ferroviaria, gli agenti hanno raggiunto il volatile. Il rapace è stato riposto in una scatola e successivamente affidato al distaccamento del corpo forestale di Catania. Qui i sanitari effettueranno le necessarie cure veterinarie per l'eventuale reinserimento del barbagianni nell'habitat naturale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare