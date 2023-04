Attualita 838

Bando polizia penitenziaria: 1.713 posti in tutta Italia, domanda e requisiti

Ecco tutti i dettagli e tutte le informazioni utili. La domanda scade il 14 Aprile 2023

È uscito il Bando Polizia Penitenziaria 2023: 1713 posti in tutta Italia, requisiti e domanda. È disponibile il bando di concorso Polizia Penitenziaria per il ruolo maschile e femminile. Ecco tutti i dettagli e tutte le informazioni utili. La domanda scade il 14 Aprile 2023.

Requisiti richiesti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto.

Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame di cui all’articolo 9;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

BANDO COMPLETO



