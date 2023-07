Salute 711

Bando di disponibilità per assistenti sociali della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta

Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato

Redazione

Il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, retto da Nicolo' Piave, ha indetto un bando di disponibilità per assistenti sociali da impiegare per progetti sul territorio. Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it , sezione Bandi, Gare e Contratti, ed accetta disponibilità fino al 05 agosto 2023. Tale opportunità scaturisce dalle esigenze progettuali della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sul territorio del Distretto Socio Sanitario di Caltanissetta in un’ottica di incremento dei servizi di prossimità in ambito sociale. La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è in continua espansione nell’ambito delle attività di Inclusione Sociale a favore dei più deboli, e grazie alla centrale unica di risposta nazionale 1520 anche il servizio sociale è attivo 24 ore su 24 e fra qualche tempo, con l’ausilio di assistenti sociali che opereranno sul territorio, nonché dell’unità mobile di assistenza ai fragili, vorrà essere più incisiva dando risposte immediate ai bisogni dei cittadini più bisognosi, in particolare coloro i quali appartengono alle categorie fragili.



