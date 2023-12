Cronaca 789

Banda di ragazzine capitanate da una undicenne mette a segno rapine con lo spray urticante

Le ragazzine, che vista l'età non sono imputabili, sono state riaffidate ai genitori

Redazione

10 Dicembre 2023 09:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/banda-di-ragazzine-capitanate-da-una-undicenne-mette-a-segno-rapine-con-lo-spray-urticante Copia Link Condividi Notizia

La squadra mobile di Ferrara ha fermato una gang (tutta al femminile) che, in trasferta da Bologna, aveva messo a segno due rapine (una delle quali violenta) utilizzando lo spray urticante. Cose che, purtroppo, capitano. Quel che, nel caso specifico, fa la differenza, è l'età del "capo banda": una bambina di 11 anni. Con lei, tre amiche, leggermente più grandi: dodici e tredici anni.

Come riportato dal Resto del Carlino, le adolescenti - tutte residenti nel Bolognese, sia italiane che di seconda generazione - lo scorso lunedì mattina si trovavano nella zona della stazione di Ferrara, quando hanno deciso di aggredire due vittime per rapinarle degli smartphone. La prima, una studentessa ventunenne, avvicinata con una scusa nella zona delle mura, è stata colpita con lo spray urticante, che le è stato spruzzato in faccia da una delle bambine, mentre le altre le rubavano il cellulare. L'altra ragazza è stata invece accerchiata e derubata dello smartphone nel parco Coletta.

Subito dopo i due colpi, le terribili bambine si sono dileguate, salendo su un treno diretto a Bologna, dove risultano residenti. Intanto però, la prima vittima aveva chiamato la polizia e nel giro di pochissimo, grazie ai video ripresi dall’impianto di sorveglianza della zona dove sono avvenute le rapine, gli agenti sono riusciti a individuare le giovanissime bulle e capire dove erano finite. Ossia, su un regionale, dove sono state bloccate dalla Polfer e identificate. Avevano ancora al seguito i telefoni rubati. Della vicenda è stata subito informata la Procura dei minori, benché le ragazzine non siano imputabili. Riaffidate ai genitori, non rimarranno, comunque, impunite.



La squadra mobile di Ferrara ha fermato una gang (tutta al femminile) che, in trasferta da Bologna, aveva messo a segno due rapine (una delle quali violenta) utilizzando lo spray urticante. Cose che, purtroppo, capitano. Quel che, nel caso specifico, fa la differenza, è l'età del "capo banda": una bambina di 11 anni. Con lei, tre amiche, leggermente più grandi: dodici e tredici anni. Come riportato dal Resto del Carlino, le adolescenti - tutte residenti nel Bolognese, sia italiane che di seconda generazione - lo scorso lunedì mattina si trovavano nella zona della stazione di Ferrara, quando hanno deciso di aggredire due vittime per rapinarle degli smartphone. La prima, una studentessa ventunenne, avvicinata con una scusa nella zona delle mura, è stata colpita con lo spray urticante, che le è stato spruzzato in faccia da una delle bambine, mentre le altre le rubavano il cellulare. L'altra ragazza è stata invece accerchiata e derubata dello smartphone nel parco Coletta. Subito dopo i due colpi, le terribili bambine si sono dileguate, salendo su un treno diretto a Bologna, dove risultano residenti. Intanto però, la prima vittima aveva chiamato la polizia e nel giro di pochissimo, grazie ai video ripresi dall'impianto di sorveglianza della zona dove sono avvenute le rapine, gli agenti sono riusciti a individuare le giovanissime bulle e capire dove erano finite. Ossia, su un regionale, dove sono state bloccate dalla Polfer e identificate. Avevano ancora al seguito i telefoni rubati. Della vicenda è stata subito informata la Procura dei minori, benché le ragazzine non siano imputabili. Riaffidate ai genitori, non rimarranno, comunque, impunite.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare