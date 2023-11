Cronaca 214

Bancomat e pin nel portafogli rubato: conto salato per un anziano

La carta era in possesso di un 56enne del napoletano, con precedenti di polizia

Redazione

Mai e poi mai tenere il bancomat insieme al suo codice segreto. Lo ha imparato a caro prezzo un pensionato di Sassinoro, che ha smarrito il portafogli contenente anche la carta di debito. Per chi lo ha trovato è stato fin troppo facile approfittare della situazione: ha effettuato prima un prelievo di contanti presso un ufficio postale del circondario per poi concedersi diversi acquisti non autorizzati presso esercizi commerciali del casertano.

I Carabinieri della Stazione di Morcone, a conclusione di un'attività di indagine supportata anche alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui il malvivente si è servito del bancomat, sono però riusciti ad individuarlo: si tratta di un 56enne del napoletano, con precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. In una nota i carabinieri del Comando provinciale di Benevento, ribadendo il loro impegno a vigilare sui reati che colpiscono le fasce più deboli, ribadiscono il consiglio di non conservare mai il codice pin insieme alle carte di debito.



© Riproduzione riservata

