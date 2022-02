Attualita 264

Banco farmaceutico, raccolte in una farmacia di Santa Caterina 134 scatole di medicine

I farmaci verranno consegnati alla parrocchia dell'Immacolata Concezione che poi provvederà a distribuirli

Redazione

17 Febbraio 2022 11:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/banco-farmaceutico-raccolte-134-scatole-di-medicine-verrnno-consegnate-ad-una-parrocchia Copia Link Condividi Notizia

Si è conclusa con successo anche la terza edizione del banco farmaceutico a realizzata a Santa Caterina presso la farmacia Dott. Francesco Abela dall'8 al 14 febbraio 2022. Sono stati raccolti ben 134 pezzi, che verranno consegnati al più presto alla parrocchia Immacolata Concezione, nella persona di padre Antonio La Paglia, il quale avrà cura di distribuirli, alle persone che ne hanno più necessità. I prodotti raccolti fanno parte di un elenco stilato dallo stesso parroco, vicino alla comunità e consapevole di quelli che sono i maggiori bisogni delle persone, che per problemi economici, spesso si rivolgono agli enti caritatevoli.

"Ciò che abbiamo notato" racconta il dottor Abela, "che quest'anno più che in passato, i clienti hanno scelto soprattutto tra prodotti della prima infanzia, quasi a voler aiutare le famiglie, che avendo bambini piccoli, forse più di tutti stanno soffrendo le conseguenze della pandemia". I risultati ottenuti sono stati l’effetto di un lavoro di stretta collaborazione tra i vari attori che hanno messo in campo l’iniziativa: il referente di zona del Banco Farmaceutico Filippo Iannello, la Croce Rossa Italiana locale, guidata dal coordinatore Favata Salvatore, l’equipe della farmacia che con instancabile entusiasmo ha creato le condizioni strutturali e funzionali per la buona riuscita del progetto. “Siamo orgogliosi, io e la mia famiglia” conclude il dott. Abela “di aver portato tre anni fa questa iniziativa nazionale a Santa Caterina V e speriamo che continui nel tempo diventando un appuntamento fisso con la solidarietà”.



Si è conclusa con successo anche la terza edizione del banco farmaceutico a realizzata a Santa Caterina presso la farmacia Dott. Francesco Abela dall'8 al 14 febbraio 2022. Sono stati raccolti ben 134 pezzi, che verranno consegnati al più presto alla parrocchia Immacolata Concezione, nella persona di padre Antonio La Paglia, il quale avrà cura di distribuirli, alle persone che ne hanno più necessità. I prodotti raccolti fanno parte di un elenco stilato dallo stesso parroco, vicino alla comunità e consapevole di quelli che sono i maggiori bisogni delle persone, che per problemi economici, spesso si rivolgono agli enti caritatevoli. "Ciò che abbiamo notato" racconta il dottor Abela, "che quest'anno più che in passato, i clienti hanno scelto soprattutto tra prodotti della prima infanzia, quasi a voler aiutare le famiglie, che avendo bambini piccoli, forse più di tutti stanno soffrendo le conseguenze della pandemia". I risultati ottenuti sono stati l'effetto di un lavoro di stretta collaborazione tra i vari attori che hanno messo in campo l'iniziativa: il referente di zona del Banco Farmaceutico Filippo Iannello, la Croce Rossa Italiana locale, guidata dal coordinatore Favata Salvatore, l'equipe della farmacia che con instancabile entusiasmo ha creato le condizioni strutturali e funzionali per la buona riuscita del progetto. "Siamo orgogliosi, io e la mia famiglia" conclude il dott. Abela "di aver portato tre anni fa questa iniziativa nazionale a Santa Caterina V e speriamo che continui nel tempo diventando un appuntamento fisso con la solidarietà".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare