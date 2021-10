Attualita 158

Banco alimentare a Gela, Eni presenta il progetto esecutivo: nascerà nei locali dell'ex mattatoio

I lavori, dopo che sarà completato l'iter di tutte le autorizzazioni necessarie, si protrarranno per 6-7 mesi

Redazione

26 Ottobre 2021 17:39

Il Sindaco Lucio Greco ha incontrato questa mattina al Comune i rappresentanti di Eni ed Enimed per tornare a discutere del progetto che permetterà di trasformare i locali dell’ex mattatoio in Banco Alimentare regionale entro la prossima estate. L’incontro è servito per presentare il progetto esecutivo, che si avvia verso la fase conclusiva delle autorizzazioni. Poi si passerà alla gara di assegnazione e all’avvio dei lavori, che si protrarranno per 6-7 mesi circa. Il progetto di rifunzionalizzazione dello stabile prevede interventi nel piazzale antistante, che sarà adibito a parcheggio, e nelle celle frigorifere, all’interno delle quali saranno conservati gli alimenti. L’immobile, invece, sarà il deposito e ospiterà gli uffici.

“Stiamo lavorando senza sosta per le categorie più fragili – ha commentato il Sindaco Lucio Greco – e questo progetto ci permetterà di dare una risposta concreta, vicinanza e aiuto a tutte quelle persone che vivono una condizione di difficoltà ed indigenza, alle fasce deboli e a quanti hanno bisogno di sostegno in questo momento critico. L’intervento complessivo sarà di oltre 500mila euro, i lavori potranno iniziare non appena sarà ultimato l’iter autorizzativo, che, come Comune, seguiremo attentamente e proveremo a velocizzare al massimo. L’obiettivo che condividiamo con Eni è quello di partire con gli interventi entro marzo, in modo da consegnare il banco alimentare alla città entro l’estate. Li ringrazio per questo importante investimento nel nostro territorio e, per quanto di nostra competenza, siamo pronti a fare il possibile. L’importante è che i cittadini sappiano di poter contare su di noi e sulla nostra parola”.



