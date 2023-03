Attualita 4864

Banca Unicredit assume in tutta Italia diplomati e laureati a tempo indeterminato

Ecco i requisiti, non è richiesta esperienza pregressa ma ambizione e motivazione

Banca Unicredit: assunzioni per diplomati e laureati senza esperienza, lavoro in tutta Italia. Di seguito vedremo tutti i dettagli su questa importante opportunità di lavoro. Le nuove assunzioni saranno effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti richiesti:

-essere disponibile alla mobilità in Italia;

-non è richiesta esperienza pregressa ma ambizione e motivazione

-possedere una laurea o il diploma;

-avere una buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua;

-preferibilmente residenza o provenienza nelle provincie della sede di lavoro.

UniCredit è una grande banca europea con sede a Milano, Italia. Fondata nel 1998, è una delle maggiori istituzioni finanziarie d’Europa, con una presenza significativa in molti paesi dell’Unione Europea, tra cui Italia, Germania, Austria e Turchia. La banca offre una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui servizi bancari personali e commerciali, servizi di investimento, assicurazioni e servizi di private banking. UniCredit ha una solida posizione nei mercati dei capitali e opera in molti settori, tra cui finanza immobiliare, energia e infrastrutture, e ha una presenza globale attraverso la sua rete di filiali e subsidiary. Per lavorare in Unicredit è possibile visitare il sito web ufficiale nella sezione lavora con noi.



