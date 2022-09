Bambino schiacciato da un armadio in casa: ricoverato in codice rosso

Cronaca 1464

Bambino schiacciato da un armadio in casa: ricoverato in codice rosso

L'incidente domestico si è verificato a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli

Redazione

13 Settembre 2022 15:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bambino-rimane-schiacciato-da-un-armadio-in-casa-ricoverato-in-codice-rosso-a-torino-continua-su-httpswwwfanpageitattualitabambino-rimane-schiacciato-da-un-armadio-in-casa-ricoverato-in-codice-rosso-a-torino-httpswwwfanpageit Copia Link Condividi Notizia

Ha riportato la frattura del bacino il bimbo di 6 anni rimasto schiacciato da un mobile mentre era a casa. Il grave incidente domestico è avvenuto questa mattina, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Il bimbo è stato soccorso dai medici del 118, ma per le sue condizioni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino. I medici confermano che il bimbo non ha altre lesioni evidenti ed è ricoverato nel reparto di chirurgia e la prognosi è di 30-40 giorni. Ancora da chiarire la causa del grave incidente domestico. (RaiNews)



Ha riportato la frattura del bacino il bimbo di 6 anni rimasto schiacciato da un mobile mentre era a casa. Il grave incidente domestico è avvenuto questa mattina, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Il bimbo è stato soccorso dai medici del 118, ma per le sue condizioni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino. I medici confermano che il bimbo non ha altre lesioni evidenti ed è ricoverato nel reparto di chirurgia e la prognosi è di 30-40 giorni. Ancora da chiarire la causa del grave incidente domestico. (RaiNews)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare