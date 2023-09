Cronaca 95

Bambino di 9 anni scomparso da casa, ritrovato da Cc Catania

Eludendo la sorveglianza della famiglia si era allontanato da casa, aprendo da solo la porta e perdendosi nella zona di via Palermo bassa

Redazione

Un bambino di nove anni, che si era allontanato volontariamente da casa all'insaputa dei genitori per fare una 'passeggiata', è stato trovato da tre chilometri di distanza da carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania. A lanciate l'allarme era stata la madre del ragazzino denunciando la sua scomparsa al 112: eludendo la sorveglianza della famiglia si era allontanato da casa, aprendo da solo la porta e perdendosi nella zona di via Palermo bassa.

La Centrale, richiesta la descrizione del ragazzino - magliettina blu, pantaloncino grigio e ciabatte - ha avviato il coordinamento delle ricerche, concentrando nella zona tutte le pattuglie presenti in quel momento in città, tra cui anche i motociclisti, per coprire più celermente le aree trafficate e i vicoli. Sono stati anche visionati i video delle le telecamere di sorveglianza presenti nell'area per cercare di comprendere quale direzione potesse aver preso. Dopo due ore e mezzo è stato trovato dall'equipaggio di una 'gazzella' dei carabinieri vicino al cimitero di Catania, distante 3 chilometri da casa sua, ed è stato riaccompagnato dai suoi familiari tra gli applausi dei residenti del quartiere che si sono congratulati con i Carabinieri. (ANSA).



