Bambino di 5 anni trovato morto: era scomparso da una settimana. Il papà aveva aggredito la mamma con un martello

Il corpo del bambino, ieri sera, è stato rinvenuto nel fiume in Austria

Il corpo di un bimbo di 5 anni scomparso è stato ritrovato a Vienna nel Danubio. Era scomparso da una settimana, Il padre avrebbe dovuto consegnare il piccolo alla mamma negli scorsi giorni: i due erano separati. L'uomo, però, si è presentato a casa della ex senza il figlio e armato di martello. Oggi è considerato un sospettato e la polizia lo sta ricercando. I tempi di visita concordati dal tribunale avevano sancito che il padre, una settimana fa, aveva terminato il suo tempo con il figlio e avrebbe dovuto riportarlo a casa della sua ex. Presentatosi nell'abitazione della 39enne, però, l'ha prima minacciata con un fucile e poi l'ha aggredita a martellate. Il corpo del bambino, ieri sera, è stato rinvenuto nel fiume in Austria. Non è chiaro da quanto tempo si trovasse in acqua.



