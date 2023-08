Cronaca 1186

Bambina di 18 mesi cade dalle braccia della mamma: è grave

L'incidente si è registrato a Scanno, la piccola è in osservazione in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Pescara

Redazione

Una bambina di 18 mesi, di Roma, è caduta dalle braccia della madre durante una gita a Scanno riportando un trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti subito i soccorso che hanno trasportato la piccola in elicottero presso la terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Pescara, dove viene tenuta sotto osservazione. Secondo i medici non correrebbe pericolo di vita ma il quadro clinico deve essere monitorato per gli effetti della caduta. Attimi di paura per la famiglia, che aveva deciso di trascorrere una giornata di vacanza in Abruzzo. Sul percorso del cuore a Scanno però, l’incidente rischiava di trasformarsi in tragedia: ancora da accertare le cause della caduta.



