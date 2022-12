Bagno in mare a Cefalù con cappellini e vestiti da Babbo Natale

Cronaca 65

Bagno in mare a Cefalù con cappellini e vestiti da Babbo Natale

Erano una ventina, si sono tuffati tutti in mare per salutare l'anno che finisce e accogliere quello che comincia

Redazione

31 Dicembre 2022 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/bagno-in-mare-a-cefalu-con-cappellini-e-vestiti-da-babbo-natale Copia Link Condividi Notizia

Si sono ritrovati sulla spiaggia di Cefalù. Alcuni erano vestiti da Babbo Natale, altri portavano il cappellino natalizio. Erano una ventina. Così, a un segnale, si sono tuffati tutti in mare per salutare l'anno che finisce e accogliere quello che comincia. Il bagno beneaugurale di San Silvestro è una tradizione promossa e organizzata da Kepha Nuoto. In una giornata luminosa, il sole ha attenuato i rigori dell'allegra nuotata. (ANSA).



Si sono ritrovati sulla spiaggia di Cefalù. Alcuni erano vestiti da Babbo Natale, altri portavano il cappellino natalizio. Erano una ventina. Così, a un segnale, si sono tuffati tutti in mare per salutare l'anno che finisce e accogliere quello che comincia. Il bagno beneaugurale di San Silvestro è una tradizione promossa e organizzata da Kepha Nuoto. In una giornata luminosa, il sole ha attenuato i rigori dell'allegra nuotata. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare