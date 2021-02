Cronaca 182

Badanti scomparsi a Siracusa, arrestato il presunto omicida: è il figlio dell'anziano

Si tratta del ristoratore Giampiero Riccioli catturato nella notte in una casa al mare in contrada Granelli

Redazione

18 Febbraio 2021 12:05

È stato catturato nella notte in una località balneare di Pachino, a 50 chilometri da Siracusa, Giampiero Riccioli. Il ristoratore è accusato di aver ucciso e fatto sparire 7 anni fa due badanti originari della provincia di Caserta che assistevano il padre ottantenne a Siracusa.Riccioli ha assistito apparentemente tranquillo agli scavi nell’area della sua villa, ma quando ha capito che la verità stava per venire a galla, ha lasciato la zona di Tivoli tentando di far perdere le sue tracce. In un pozzo infatti sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due collaboratori domestici che erano svaniti nel nulla nel maggio del 2014. Sarà l’esame del Dna a stabilire se si tratta dei due badanti.

È cominciata così la caccia a Riccioli da parte della polizia. Il ristoratore è stato fermato nella notte in una casa al mare di contrada Granelli, in territorio di Pachino. Dopo la cattura è stato trasferito negli uffici della Mobile a Siracusa per essere interrogato. Si trova in stato di fermo con le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere.



È stato catturato nella notte in una località balneare di Pachino, a 50 chilometri da Siracusa, Giampiero Riccioli. Il ristoratore è accusato di aver ucciso e fatto sparire 7 anni fa due badanti originari della provincia di Caserta che assistevano il padre ottantenne a Siracusa.Riccioli ha assistito apparentemente tranquillo agli scavi nell’area della sua villa, ma quando ha capito che la verità stava per venire a galla, ha lasciato la zona di Tivoli tentando di far perdere le sue tracce. In un pozzo infatti sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due collaboratori domestici che erano svaniti nel nulla nel maggio del 2014. Sarà l’esame del Dna a stabilire se si tratta dei due badanti.

È cominciata così la caccia a Riccioli da parte della polizia. Il ristoratore è stato fermato nella notte in una casa al mare di contrada Granelli, in territorio di Pachino. Dopo la cattura è stato trasferito negli uffici della Mobile a Siracusa per essere interrogato. Si trova in stato di fermo con le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere.



Etna: vulcano 'inquieto', nuovo parossismo notturno e cenere

News Successiva Coronavirus, fondazione Gimbe: "Metodo delle zone a colori non serve: così impossibile piegare curva contagi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare