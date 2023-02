Cronaca 394

Badante lascia anziana in casa senza cibo e acqua, arrestata

I familiari, che hanno continuato comunque ad occuparsi della congiunta, si sono accorti del repentino peggioramento delle sue condizioni di salute

Redazione

I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro (Reggio Calabria) hanno arrestato una 36enne di nazionalita' georgiana, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Palmi, e' conseguenza di una indagine eseguita dai Carabinieri mirata ad accertare i maltrattamenti e le reiterate condotte violente commessi in poco meno di due mesi, nei confronti di un'anziana 88enne residente nel comune di San Ferdinando(Reggio Calabria) che era assistita per motivi di salute. Assunta come collaboratrice domestica, con la possibilita' di occupare una stanza dell'abitazione e trasferirvi il proprio domicilio, la giovane georgiana, in diverse occasioni, avrebbe abbandonato la sera l'anziana donna in casa per far rientro in tarda mattinata, impossibilitata a muoversi e sprovvista di cibo e acqua. I familiari, che hanno continuato comunque ad occuparsi della congiunta, si sono accorti del repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, e insospettiti, hanno avvisato i carabinieri che, attraverso i sistemi di video sorveglianza installati all'interno dell'abitazione, sono riusciti ad aver un quadro completo di cosa stesse accadendo. Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno registrato episodi di violenza fisica ai danni dell'anziana donna, che ha subito senza alcuna possibilita' di reagire. La badante georgiana, che si era allontanata da San Ferdinando, e' stata rintracciata a Pordenone dove, nel frattempo, era stata assunta regolarmente da un' anziana friulana.

