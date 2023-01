Politica 516

Il partito "Azione" di Calenda continua la strutturazione: nuovi coordinamenti provinciali a Caltanissetta, Ragusa e Siracusa

Del coordinamento nisseno fanno parte Federica Giorgio, Natale Ferrante e Michael Gabriel Micciché

Redazione

Continua alacremente la strutturazione del partito a guida Carlo Calenda in Sicilia. Il Commissario Regionale Michelangelo Giansiracusa assieme a Fabrizio Ferrandelli, Maria Saeli e il neo tesoriere Vincenzo Romeo, hanno incontrato le province di Ragusa e Siracusa, formalizzando la costituzione dei due coordinamenti provinciali. "Entusiasmo, competenze e voglia di fare sono le parole chiave di questo proficuo incontro" - le parole del commissario Giansiracusa.

"Stiamo continuando a radicare Azione in Sicilia dando organizzazione e struttura. Quello dei coordinamenti provinciali è un ruolo importante, di collante e di lavoro sui territori. Coordinamenti aperti ed inclusivi per chiunque abbia voglia di esserci." - dichiara Michelangelo Giansiracusa. "Abbiamo voluto fortemente essere presenti nella provincia di Caltanissetta, inaugurando anche qui una nuova stagione. La stagione di chi vuole impegnarsi seriamente, di chi vuole dare il proprio contributo per il proprio territorio mettendo al centro passione e competenze"- così il commissario di Azione.

Del coordinamento nisseno faranno parte: Federica Giorgio, Natale Ferrante e Michael Gabriel Micciché. "Nuova linfa ed energia assieme agli azionisti della prima ora, per il proprio territorio. Questo lo spirito con cui stiamo continuando a strutturare il partito in Sicilia." - conclude Michelangelo Giansiracusa. Del coordinamento di Siracusa faranno parte: Pierpaolo Coppa, Giuseppe Incatasciato, Bernadette Lo Bianco, Rita Lo Monaco, Vincenzo Romeo, Giole Scrofani, Giuseppina Valenti. Per Ragusa: Giorgio Aprile, Antonino Aggius Vella e Benedetto Rosso.



