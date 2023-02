Azione Caltanissetta scende in campo per l'istituzione del IV policlinico

Azione Caltanissetta scende in campo per l'istituzione del IV policlinico

Federica Giorgio: "È la sede naturale e più ovvia dove collocare la futura struttura sanitaria universitaria"

Redazione

Azione Caltanissetta guidata da Federica Giorgio, "sposa" la causa dell'istituzione del IV policlinico a Caltanissetta. Non solo dal punto di vista strutturale e geografico ma perché "è la sede "naturale" e più ovvia dove collocare il futuro Policlinico" ed il partito è intenzionato a sollecitare in tutti i modi la Giunta Regionale perchè si arrivi a questo importante risultato che di certo avrà enormi e effetti sul nostro territorio.

La decisione è nata facendo seguito all'appello lanciato dal "Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta" al magnifico Rettore dell'università di Palermo, prof. Massimo Midiri perchè a Caltanissetta venga individuata la sede più idonea alla nascita del quarto Policlinico della Sicilia.



