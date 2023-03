Cronaca 693

Azienda di gioielli nel mirino dei banditi: bucano il muro e sfondano la cassaforte

Al momento non è stato ancora quantificato il valore della merce portata via

Redazione

31 Marzo 2023

Hanno fatto un buco nel muro perimetrale, sono entrati all’interno di un’azienda produttrice di gioielli e hanno aperto la cassaforte con una sega circolare. Il colpo è stato messo a segno dai soliti ignoti questa notte, poco prima delle 5, a Scandicci. A subire il furto è stata una ditta che ha sede in via delle Fondi. Al momento non è stato ancora quantificato il valore della merce portata via. Sono in corso i rilievi tecnici ed indagano i carabinieri della compagnia di Scandicci. (La Nazione).



