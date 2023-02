Attualita 225

Azienda confiscata alla mafia: dopo 9 anni di attesa operai ricevono 30% stipendi arretrati

La storia degli ex lavoratori della "Siciliana inerti e bituminosi": ancora devono ricevere anche le somme del Tfr

Redazione

Dopo nove anni di attesa e proteste, gli ex lavoratori della "Siciliana inerti e bituminosi" hanno ricevuto dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati un primo acconto, pari a circa il 30 per cento, sugli stipendi arretrati. A renderlo noto è la Fillea Cgil di Trapani che, dal 2014, difende i diritti degli ex lavoratori dell'azienda confiscata a Tommaso "Masino" Coppola, arrestato nel 2005 e condannato per mafia per aver pilotato appalti per conto del boss Matteo Messina Denaro. In particolare, gli ex lavoratori attendono, da nove anni, un totale che va da 24 a 18 mesi di arretrati, a cui si aggiunge il Tfr.

"Questo primo passo in avanti - dice il segretario provinciale della Fillea Cgil Gaspare Giaramita - da' fiducia e speranza agli ex lavoratori di poter recuperare tutte le somme arretrate. Ringraziamo la Prefettura, Giuseppe Quattrone dell'Agenzia dei beni confiscati e il liquidatore Calogero Cracò, per aver rispettato gli impegni assunti lo scorso dicembre". Per la Fillea Cgil "il risultato ottenuto fa seguito a una serie di incontri in Prefettura e iniziative di protesta volte a difendere i diritti degli ex dipendenti della Siciliana inerti e bituminosi e a porre fine a una situazione scandalosa che si trascina da quasi un decennio". "Adesso - conclude - attendiamo che l'Agenzia venda tutti i beni del patrimonio aziendale confiscato, così da saldare i creditori e, in particolare, i lavoratori".



