Avvocato trova bimbo nudo e scalzo sotto la pioggia: la denuncia del legale

Il piccolo si era allontanato da una casa famiglia a Viterbo ma nessuno si era preso cura di lui nonostante il maltempo

Redazione

(di Rosamaria Bombai, Notizie.it) Giuseppe Picchiarelli, avvocato di Viterbo, ha trovato nelle vicinanze del suo studio un bimbo di sei anni senza vestiti e senza scarpe. L’avvocato Picchiarelli ha pubblicato su Facebook un messaggio, dove racconta quanto accaduto e in un’intervista a Fanpage.it definisce il bambino come un “fantasma” perché i tanti onesti cittadini di Viterbo hanno preferito non vederlo.

“Questa mattina alle 7:30 ho trovato un bambino riverso a terra sotto il mio studio legale, completamente nudo e scalzo. Fuori diluviava e lui era sotto un portico ma all’aperto, quindi decisamente al freddo. Comincio a parlarci, gli do un costume che avevo comprato per mio nipote, sbagliando taglia, e un mio amico gli mette una maglietta. Poi gli dico che lo avrei riportato a casa perché la mamma sarebbe stata in pensiero. Mentre gli dico questo, manifesta la paura di tornare a casa perché la mamma lo avrebbe picchiato.

“La vera notizie è che il bimbo provenisse da un centro poco lontano dal mio studio e quindi, per raggiungere il mio studio, nudo e scalzo sotto il diluvio, ha attraversato un delle vie più trafficate di Viterbo senza che nessuno si sia fermato“, denuncia l’avvocato. “Non riesco a dimenticare il suo sguardo perso nel vuoto, tra paura e smarrimento. Mamadou è invisibile perché la sua fragile esistenza ci richiama alle nostre responsabilità sbattendocele in faccia. Mamadou è un fantasma che i tanti onesti cittadini, che a quell’ora attraversavano Viterbo, hanno preferito non vedere, girando il capo dall’altra parte”.

Giuseppe Picchiarelli conclude augurando a Mamadou “buona vita“, anche se in questo squallido mondo “non sarà facile“.



