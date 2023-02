Attualita 68

Avvocato offre lavoro a segretaria «pratica ma che non sia una velina». La polemica: «È sessista»

L'annuncio affisso sui lampioni a Bari. Duro attacco dell'associazione Mixed Lgbtqia+

Redazione

Un avvocato cerca una «segretaria diplomata» che sia «molto pratica con il computer» ma che non sia una «velina». Il bizzarro annuncio è stato affisso dallo studio legale ..... su alcuni volantini, presumibilmente nemmeno autorizzati, affissi sui lampioni del lungomare di Bari. Duro l’attacco dell’associazione Mixed Lgbtqia+: «L’avvocato non sarà certo un esperto di diritto del lavoro, se crede davvero che questa possa definirsi un’offerta», tuonano. E sottolineano: «E non sarà nemmeno un esperto di discriminazione di genere sul lavoro, se ha concepito quell’altra parentesi (no veline) che trasuda sessismo da ogni lettera, che ci parla di una selezione delle donne nel mercato del lavoro legata a doppio filo col suo aspetto fisico».



