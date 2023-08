Cronaca 264

«Avviso di problema fiscale», nuova truffa online: l'Agenzia delle Entrate mette in guardia

L'email illustra un possibile problema con l’ultima dichiarazione dei redditi e invita a cliccare un link presente al suo interno

Redazione

Nuova truffa online nelle ultime ore. Si segnala una campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con lo scopo di diffondere il malware Mekotio. La mail ingannevole ha per oggetto “Avviso di Problema Fiscale 486353”. All'interno viene illustrato un possibile problema con l’ultima dichiarazione dei redditi e invita a cliccare un link presente al suo interno che induce ad un clamoroso errore. Si invita infatti a cliccare sulla frase per avere “ulteriori informazioni sul problema e come risolverlo”. Il collegamento ovviamente non conduce al sito dell’Agenzia, ma scarica invece un file malevolo. Da qui hli hacker sottraggono dati sensibili che possono servire anche per prelevare somme di denaro.

Come avviene sempre in questi casi, gli enti ufficiali che si sentono tirati in causa avvertono l'utenza. L’Agenzia delle Entrate si dichiara del tutto estranea alla diffusione delle comunicazioni in oggetto, delle quali disconosce completamente il contenuto, e invita i contribuenti a cancellarle senza cliccare alcun collegamento presente nella mail.



