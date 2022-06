Eventi 89

"Avvenimenti e personaggi della storia di Gela", presentato all'Ars il libro del prof Mulè

Esattamente un anno fa, il libro era stato presentato a Palazzo di Città e 50 copie erano state donate ai dirigenti scolastici

Redazione

01 Giugno 2022 18:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/avvenimenti-e-personaggi-della-storia-di-gela-presentato-allars-il-libro-del-prof-mule Copia Link Condividi Notizia

Il Sindaco Lucio Greco ha preso parte ieri, nella sala degli Armigeri dell’ARS di Palermo, alla presentazione del libro del prof. Nuccio Mulè “Avvenimenti e personaggi della storia di Gela” con le illustrazioni dell'artista Antonio Occhipinti. Il volume è stato poi donato alla biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana.La cerimonia è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del Presidente della commissione biblioteca Michele Catanzaro e dell’On. Ketty Damante, e a margine è stata organizzata l’esposizione degli acquerelli dell’artista Antonio Occhipinti. 22 le opere, donate al Comune nel 2015, che hanno ispirato il testo del prof. Mulè, il quale ha voluto raccontare la storia secolare di Gela attraverso le immagini, ripercorrendone le principali tappe, nell'ambizioso tentativo di dar vita ad un sintetico percorso storico-figurativo.

“Esattamente un anno fa, - afferma il Sindaco Lucio Greco - il libro era stato presentato a Palazzo di Città, e 50 copie erano donate ai dirigenti scolastici per arricchire le biblioteche dei propri plessi. Adesso questo nuovo e importante traguardo per un libro del quale la città deve andare fiera, dato che narra la nostra storia dal VII secolo A.C ai tempi più recenti. Quella storia che tante prestigiose tracce ha lasciato sul nostro territorio, e su quelle noi vogliamo puntare per rilanciare l’immagine della città. Questo libro merita tutto il successo e tutti i riconoscimenti che sta ottenendo, e auguro al prof. Mulè e all’artista Occhipinti di tagliare presto nuovi ed importanti traguardi, perché hanno fatto un lavoro straordinario, sia sotto il profilo della ricchezza dei contenuti che della ricostruzione storica e artistica”.



Il Sindaco Lucio Greco ha preso parte ieri, nella sala degli Armigeri dell'ARS di Palermo, alla presentazione del libro del prof. Nuccio Mulè "Avvenimenti e personaggi della storia di Gela" con le illustrazioni dell'artista Antonio Occhipinti. Il volume è stato poi donato alla biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana.La cerimonia è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del Presidente della commissione biblioteca Michele Catanzaro e dell'On. Ketty Damante, e a margine è stata organizzata l'esposizione degli acquerelli dell'artista Antonio Occhipinti. 22 le opere, donate al Comune nel 2015, che hanno ispirato il testo del prof. Mulè, il quale ha voluto raccontare la storia secolare di Gela attraverso le immagini, ripercorrendone le principali tappe, nell'ambizioso tentativo di dar vita ad un sintetico percorso storico-figurativo. "Esattamente un anno fa, - afferma il Sindaco Lucio Greco - il libro era stato presentato a Palazzo di Città, e 50 copie erano donate ai dirigenti scolastici per arricchire le biblioteche dei propri plessi. Adesso questo nuovo e importante traguardo per un libro del quale la città deve andare fiera, dato che narra la nostra storia dal VII secolo A.C ai tempi più recenti. Quella storia che tante prestigiose tracce ha lasciato sul nostro territorio, e su quelle noi vogliamo puntare per rilanciare l'immagine della città. Questo libro merita tutto il successo e tutti i riconoscimenti che sta ottenendo, e auguro al prof. Mulè e all'artista Occhipinti di tagliare presto nuovi ed importanti traguardi, perché hanno fatto un lavoro straordinario, sia sotto il profilo della ricchezza dei contenuti che della ricostruzione storica e artistica".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare