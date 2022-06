Cronaca 4116

Avrebbe messo a segno una quarantina di furti d'auto tra Caltanissetta e Agrigento: arrestato 34enne

Al momento dell'arresto - effettuato a Canicattì - sarebbe stato trovato in possesso di una Fiat Panda rubata

Redazione

06 Giugno 2022 08:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/avrebbe-messo-a-segno-una-quarantina-di-furti-dauto-tra-caltanissetta-e-agrigento-arrestato-34enne Copia Link Condividi Notizia

E' sospettato d'essere l'autore della raffica di furti di auto messi a segno nel Nisseno ed Agrigentino. Almeno una quarantina, o forse qualcuna di più, le vetture - Fiat Panda e Fiat Punto per la maggior parte - che sarebbe riuscito a portar via con l'aiuto di più complici. Lo hanno arrestato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta in esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip del tribunale Nisseno, su richiesta della Procura. Ha 34 anni il canicattinese, G. S., che è stato portato in carcere. E al momento dell'arresto - effettuato a Canicattì - sarebbe stato trovato in possesso di una Fiat Panda rubata di recente proprio nella città dell'uva Italia. Fonte Concetta Rizzo, Agrigento Notizie, l'articolo completo a questo link https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/auto-rubate-provincia-agrigento-caltanissetta-arrestato-canicattinese.html



E' sospettato d'essere l'autore della raffica di furti di auto messi a segno nel Nisseno ed Agrigentino. Almeno una quarantina, o forse qualcuna di più, le vetture - Fiat Panda e Fiat Punto per la maggior parte - che sarebbe riuscito a portar via con l'aiuto di più complici. Lo hanno arrestato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta in esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip del tribunale Nisseno, su richiesta della Procura. Ha 34 anni il canicattinese, G. S., che è stato portato in carcere. E al momento dell'arresto - effettuato a Canicattì - sarebbe stato trovato in possesso di una Fiat Panda rubata di recente proprio nella città dell'uva Italia. Fonte Concetta Rizzo, Agrigento Notizie, l'articolo completo a questo link https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/auto-rubate-provincia-agrigento-caltanissetta-arrestato-canicattinese.html

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare