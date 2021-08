Aveva sorrisi e carezze per ogni anziano: la comunità nissena a lutto per la morte di Erica Pagliaro

Cronaca 1418

Una ragazza piena di gioia e una operatrice molto professionale che lascia un vuoto nel cuore di tutti quelli che la conoscevano

Rita Cinardi

22 Agosto 2021 16:49

Il suo sorriso e la sua allegria erano una gioia per il cuore e per gli occhi. La comunità nissena piange la scomparsa di Erica Pagliaro, la giovane di 23 anni deceduta al policlinico di Palermo a causa di una Cid (Coagulazione intravascolare disseminaa) scatenata, a quanto sembra, da una infezione iperacuta. Erica lavorava in una casa di riposo e gli anziani la adoravano letteralmente. Per loro aveva sempre una carezza e un sorriso. Una ragazza piena di gioia e una operatrice molto professionale, nonostante la giovane età. "Da ieri - scrive Daniele Di Giovanni - un'altra piccola stella di 23 anni si è accesa nel cielo. Ciao piccolina hai lasciato un vuoto nel cuore e un grande dolore a tutta la nostra famiglia Brilla accanto a Dio è I suoi Angeli ci manchi tvb. Piccola nuora. Che il Signore ti accolga. Tvb"



