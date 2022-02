Attualita 329

"Avanti un altro", Viviana Vizzini da Caltanissetta a Mediaset gioca a fare la supplente sensuale

La giovane nissena due anni fa aveva conquistato la fascia di Miss Universo Italia il 21 dicembre del 2020

Redazione

È Viviana Vizzini, 28 anni, di Caltanissetta, la Supplente di “Avanti un altro!“, il game show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Nel programma targato Mediaset Viviana è arrivata pochi giorni fa e interpreta il personaggio della supplente sensuale. La giovane nissena due anni fa aveva conquistato la fascia di Miss Universo Italia il 21 dicembre del 2020. Alla competizione parteciparono 36 ragazze italiane ed a ricevere la corona fu proprio Viviana.

Nel frattempo la sua fama, anche sui social, si è diffusa, tanto che adesso sui Istangram può vantare oltre 400mila followers anche grazie ad altre partecipazioni televisive. La Vizzini, infatti, è stata per breve tempo una delle corteggiatrici nel programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne".Viviana Vizzini è nata nel 1993 e vive a Milano da qualche anno per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della televisione e della moda: dall'asta di 16 anni, infatti, sfila per alcuni marchi. È molto legata ai suoi due fratelli Simone e Giovanni.Il neo volto di Canale 5 studi a Scienze della Comunicazione e Marketing Digitale dopo essersi diplomata in ragioneria.(Gds.it)



