Attualita 80

Autunno e piogge in arrivo: avviata a Gela la pulizia di tombini, caditoie e canali di scolo

Incontro a Palazzo di Città per non farsi trovare impreparati e prevenire eventuali rischi

Redazione

Ieri mattina a Gela, si è svolto un incontro convocato dal sindaco Lucio Greco per discutere di come intervenire per non farsi trovare impreparati dall’autunno e dalle sue piogge. Già nei prossimi giorni sono previsti fenomeni temporaleschi, ed è necessario che la città si faccia trovare pronta, con i canali di scolo, i tombini e le caditoie pulite e le pompe di sollevamento perfettamente funzionanti. Alla riunione hanno preso parte i settori Lavori Pubblici e Ambiente, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana, Protezione civile, Ghelas e Procivis.

“In queste ore, il settore Lavori Pubblici ha già iniziato la pulizia di tombini, caditoie e canali di scolo, rimuovendo eventuali residui di erba e pietre, mentre il settore Ambiente sta ripulendo tutto da erbacce, carte e quant’altro possa ostruire il regolare deflusso delle acque piovane. E’ fondamentale, però, - ha dichiarato il Sindaco - che i cittadini ci aiutino, togliendo i tappetini che hanno posizionato sui tombini per evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli. Stiamo lavorando per evitare allagamenti o episodi ancora più spiacevoli, se non addirittura gravi per persone o cose, in un momento in cui le conseguenze del cambiamento climatico sono ormai sotto gli occhi di tutti. Su suggerimento della Prefettura, inoltre, attiveremo IT – alert (Italian Public Warning Service), un’applicazione la cui sperimentazione è iniziata due anni fa e attraverso la quale saranno inviati ai cittadini dei messaggi di allerta o informazioni in merito a determinati eventi che possono riguardare una criticità su un determinato territorio. Faremo il possibile per tutelare la cittadinanza”.



© Riproduzione riservata

