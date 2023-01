Cronaca 1879

Autovelox su autostrade e strade statali siciliane: ecco dove si trovano

È importante tenere la velocità sotto controllo, a maggior ragione in autostrada, per questo la polizia elenca tutte le strade sottoposte a controllo

Annunciata la presenza di autovelox, telelaser e trumcam su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 29 gennaio, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. Un modo per evitare incidenti e persuadere gli automobilisti a procedere a velocità moderata nei tratti interessati al fine di evitare incidenti, soprattutto nel corso di questa settimana che sarà caratterizzata da un’altra fase di maltempo.

La Polizia annuncia le postazioni

Come fa sapere la Polizia di Stato, gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. Nel dettaglio la Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Le strade monitorate in dettaglio

È importante tenere la velocità sotto controllo, a maggior ragione in autostrada, per questo la polizia elenca tutte le strade sottoposte a controllo. Ecco dove saranno gli autovelox nella settimana dal lunedì 23 gennaio 2023 a domenica 29 gennaio 2023. Il 23 gennaio lungo l’autostrada Messina-Palermo, il 24 gennaio lungo l’autostrada Palermo-Catania, l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, la A19 Palermo-Catania lungo la strada statale 114, lungo la strada statale 640, lungo la strada statale 683 e lungo la strada provinciale 21. Il 25 gennaio lungo l’autostrada Messina-Palermo, lungo l’autostrada Messina-Catania, lungo la strada statale 115. Il 26 gennaio lungo l’autostrada Messina-Palermo lungo la strada statale 117, lungo la strada statale 385, lungo la strada statale 640. Il 27 gennaio lungo l’autostrada Messina-Palermo, lungo la strada statale 115 e lungo la strada statale 626. Il 28 gennaio lungo la Messina-Palermo, lungo la Palermo-Mazara del Vallo, lungo la SS 640. Il 29 gennaio lungo la Messina-Palermo e la Palermo-Mazara del Vallo.



