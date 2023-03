Cronaca 577

Autovelox nelle strade e autostrade siciliane fino al 2 aprile: ecco dove

A pubblicare l'elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità è stata la polizia di Stato

Redazione

Controllo della velocità sulle strade statali e autostrade siciliane con autovelox, telelaser e trumcam. Come consuetudine, a pubblicare l'elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell'Isola fino a domenica prossima, 2 aprile, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell'ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

I dispositivi elettronici da domani, 28-03, saranno presenti lungo l'autostrada A18 e Ss 115 in provincia di Agrigento. 29-03 strada statale 640 per Porto Empedocle sia in provincia di Caltanissetta che Agrigento. 30 -03 Autostrada Palermo Trapani e Ss 640 in territorio Agrigento. 31-03 autostrada A18 direzione Catania e lungo l’autostrada Messina – Catania; strada statale 626 in provincia di Caltanissetta e Ss 640 in provincia di Agrigento. 02-04 strada statale in provincia di Ragusa.

Le sanzioni. Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.



© Riproduzione riservata

