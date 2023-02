Autovelox della Polizia Stradale attivo lungo la strada statale 640 per Porto Empedocle

Autovelox della Polizia Stradale attivo lungo la strada statale 640 per Porto Empedocle

Nella giornata di sabato i controlli sono previsti anche lungo l'autostrada A18 in territorio di Catania

Redazione

Tre giorni di controlli da parte della Polizia Stradale che piazzeranno gli autovelox lungo la strada statale 640 nella zona di Porto Empedocle. Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell'ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. Controlli nella giornata di sabato lungo l'autostrada A18 in territorio di Catania.

La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.



