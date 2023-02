Attualita 803

Autostrade: Cas avvia reclutamento di oltre 100 persone in Sicilia. Finora i 300 chilometri di strade sono stati gestiti da una decina di tecnici

Una procedura concorsuale pubblica per esattori, funzionari, istruttori amministrativi e tecnici

Redazione

08 Febbraio 2023 12:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/autostrade-cas-avvia-reclutamento-di-oltre-100-persone-in-sicilia-finora-i-300-chilometri-di-strade-sono-stati-gestiti-da-una-decina-di-tecnici Copia Link Condividi Notizia

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato un processo di reclutamento per aumentare il personale, che negli anni è stato "fortemente carente - sottolinea lo stesso Cas - e ulteriormente ridotto dai recenti pensionamenti di figure essenziali per garantire una gestione adeguata delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela. Le tre tratte - aggiunge il Consorzio - sono state "gestite negli ultimi anni da poco più di una decina di tecnici per un totale di oltre 300 chilometri a fronte dei 400 impiegati che ad esempio il gestore Autostrade per l'Italia utilizza per gestire circa 1.000 chilometri di autostrade".

Il Consorzio fa sapere che "la selezione, condotta tramite procedure concorsuali, permetterà di assumere nei prossimi mesi 105 esattori, quattro funzionari direttivi di area amministrativa, due istruttori di area amministrativa, un funzionario contabile, due funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l'area impiantistica e uno per l'area informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili". "Si tratta - conclude il Consorzio per le Autostrade Siciliane - di un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all'interno delle leggi finanziarie regionali che, pur non colmando adeguatamente le esigenze reali dell'ente, rappresenta comunque un tassello importante che si inserisce nel quadro più generale avviato di riorganizzazione della pianta organica". (ANSA).



Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato un processo di reclutamento per aumentare il personale, che negli anni è stato "fortemente carente - sottolinea lo stesso Cas - e ulteriormente ridotto dai recenti pensionamenti di figure essenziali per garantire una gestione adeguata delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela. Le tre tratte - aggiunge il Consorzio - sono state "gestite negli ultimi anni da poco più di una decina di tecnici per un totale di oltre 300 chilometri a fronte dei 400 impiegati che ad esempio il gestore Autostrade per l'Italia utilizza per gestire circa 1.000 chilometri di autostrade". Il Consorzio fa sapere che "la selezione, condotta tramite procedure concorsuali, permetterà di assumere nei prossimi mesi 105 esattori, quattro funzionari direttivi di area amministrativa, due istruttori di area amministrativa, un funzionario contabile, due funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l'area impiantistica e uno per l'area informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili". "Si tratta - conclude il Consorzio per le Autostrade Siciliane - di un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all'interno delle leggi finanziarie regionali che, pur non colmando adeguatamente le esigenze reali dell'ente, rappresenta comunque un tassello importante che si inserisce nel quadro più generale avviato di riorganizzazione della pianta organica". (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare