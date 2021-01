Politica 167

Autostrada Siracusa-Gela: domani l'assessore alle Infrastrutture effettuerà un sopralluogo

L'assessore Marco Falcone domani andrà in visita al cantiere della tratta Rosolini-Ispica in fase di completamento

Redazione

03 Gennaio 2021 17:11

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 10 sarà in sopralluogo nel Comune di Aci Catena (Ct), in via dei Ciclopi, in vista dell'avvio degli interventi urgenti di risanamento dell’area. A seguire, alle ore 12.30, l'esponente del Governo Musumeci si recherà sull'autostrada Siracusa-Gela per la prima visita del 2021 al cantiere della tratta Rosolini-Ispica in fase di completamento.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 10 sarà in sopralluogo nel Comune di Aci Catena (Ct), in via dei Ciclopi, in vista dell'avvio degli interventi urgenti di risanamento dell’area. A seguire, alle ore 12.30, l'esponente del Governo Musumeci si recherà sull'autostrada Siracusa-Gela per la prima visita del 2021 al cantiere della tratta Rosolini-Ispica in fase di completamento.

News Successiva Gela, consigliera sorpresa a gettare un sacchetto di rifiuti. Il sindaco: "Errare è umano. Si è innescata macchina del fango"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare